«Принцесса Монако аплодировала стоя»: В Екатеринбургском цирке покажут единственный в мире групповой номер с трансформацией

В шоу «Бурлеск» задействовано более 120 человек. Фото: предоставлено организаторами

Одна из самых ожидаемых премьер этого лета – шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Первый показ состоится в Екатеринбургском цирке уже 11 июня. Но «КП-Екатеринбург» удалось попасть на репетицию шоу чуть раньше, чтобы узнать, что подготовили для нас одни из лучших артистов «Королевского цирка Гии Эрадзе» и компании «Росгосцирк».

На арене цирка номер «Встречные качели»: акробаты раскачиваются, набирая высокую скорость, взмывают высоко вверх и четко приземляются уже на другие качели. От этих трюков захватывает дыхание, а в коленках чувствуется дрожь. Но на арене истинные профессионалы своего дела.

«КП-Екатеринбург» удалось попасть на репетицию шоу чуть раньше, чтобы узнать, что ждет зрителей. Фото: предоставлено организаторами

- В 2019 году артистам программы удалось завоевать «Золотого Клоуна» на международном цирковом фестивале в Монте-Карло – настоящего Оскара в мире цирка. Впервые в истории его получил не отдельный номер, а весь цирковой коллектив, - с гордостью говорит директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская. - А номеру Групповая трансформация «Фаберже», единственному в своем роде, принцесса Стефания аплодировала стоя!

«Фаберже» - очень красивый номер. Музыка Чайковского, щелкунчик и костюмы артистов создают атмосферу русского императорского дома. Изюминка этого номера состоит в молниеносной смене образов артистов.

В 2019 году в Монте-Карло артистам удалось взять «Золотого Клоуна». Фото: предоставлено организаторами

– Это единственный в мире номер групповой трансформации. Это очень сложный жанр, когда артисты должны сделать все синхронно и незаметно для зрителя. А у нас работают сразу шесть пар, - продолжает Элина Лазаревская.

В шоу «Бурлеск» задействовано более 120 человек. А оборудование перевозят на 16 фурах! А еще в шоу задействовано очень много животных: медведи, пятнистые пони, далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры разных видов, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы и т.д.

На арене профессионалы своего дела. Фото: предоставлено организаторами

– Животные у нас давно привыкли ко всем бутафорным деталям. Например, к тем же крыльям лошадь довольно долго привыкает, но она с ними как со всадником срастается и превращается в Пегаса, - говорит дрессировщица Татьяна Мащенко.

– Мы репетируем всегда и везде: вот мы только приехали в Екатеринбург, распаковались, и сразу же репетировать и днем, и ночью. Работа кипит, - улыбается балетмейстер шоу «Бурлеск» Татьяна Широкова.

В финале шоу звучит песня «Аплодисменты» - в исполнении Народного артиста России Филиппа Киркорова эксклюзивно для «Бурлеска».

В шоу задействовано очень много животных. Фото: предоставлено организаторами

КОНКРЕТНО

Премьера состоится 11 июня в 17:00 и 12 июня в 12:00. А далее, до 17 июля представления будут проходить в выходные дни в 12:00 и 17:00, а также для тех, кто не сможет посетить цирк в выходные дни шоу будет презентоваться по четвергам в 18:30.

Билеты от 800 до 3000Р. Маленьким зрителям до 3-х лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении.

17 июня в Екатеринбург лично приедет Гии Эрадзе, чтобы провести репетицию с артистами и побывать на одном из шоу.