«Принцесса Монако аплодировала стоя»: В Екатеринбургском цирке покажут единственный в мире групповой номер с трансформацией

В шоу «Бурлеск» задействовано более 120 человек. Фото: предоставлено организаторами
Одна из самых ожидаемых премьер этого лета – шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Первый показ состоится в Екатеринбургском цирке уже 11 июня. Но «КП-Екатеринбург» удалось попасть на репетицию шоу чуть раньше, чтобы узнать, что подготовили для нас одни из лучших артистов «Королевского цирка Гии Эрадзе» и компании «Росгосцирк».
На арене цирка номер «Встречные качели»: акробаты раскачиваются, набирая высокую скорость, взмывают высоко вверх и четко приземляются уже на другие качели. От этих трюков захватывает дыхание, а в коленках чувствуется дрожь. Но на арене истинные профессионалы своего дела.
«КП-Екатеринбург» удалось попасть на репетицию шоу чуть раньше, чтобы узнать, что ждет зрителей. Фото: предоставлено организаторами
- В 2019 году артистам программы удалось завоевать «Золотого Клоуна» на международном цирковом фестивале в Монте-Карло – настоящего Оскара в мире цирка. Впервые в истории его получил не отдельный номер, а весь цирковой коллектив, - с гордостью говорит директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская. - А номеру Групповая трансформация «Фаберже», единственному в своем роде, принцесса Стефания аплодировала стоя!
«Фаберже» - очень красивый номер. Музыка Чайковского, щелкунчик и костюмы артистов создают атмосферу русского императорского дома. Изюминка этого номера состоит в молниеносной смене образов артистов.
В 2019 году в Монте-Карло артистам удалось взять «Золотого Клоуна». Фото: предоставлено организаторами
– Это единственный в мире номер групповой трансформации. Это очень сложный жанр, когда артисты должны сделать все синхронно и незаметно для зрителя. А у нас работают сразу шесть пар, - продолжает Элина Лазаревская.
В шоу «Бурлеск» задействовано более 120 человек. А оборудование перевозят на 16 фурах! А еще в шоу задействовано очень много животных: медведи, пятнистые пони, далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры разных видов, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы и т.д.
На арене профессионалы своего дела. Фото: предоставлено организаторами
– Животные у нас давно привыкли ко всем бутафорным деталям. Например, к тем же крыльям лошадь довольно долго привыкает, но она с ними как со всадником срастается и превращается в Пегаса, - говорит дрессировщица Татьяна Мащенко.
– Мы репетируем всегда и везде: вот мы только приехали в Екатеринбург, распаковались, и сразу же репетировать и днем, и ночью. Работа кипит, - улыбается балетмейстер шоу «Бурлеск» Татьяна Широкова.
В финале шоу звучит песня «Аплодисменты» - в исполнении Народного артиста России Филиппа Киркорова эксклюзивно для «Бурлеска».
В шоу задействовано очень много животных. Фото: предоставлено организаторами
КОНКРЕТНО
Премьера состоится 11 июня в 17:00 и 12 июня в 12:00. А далее, до 17 июля представления будут проходить в выходные дни в 12:00 и 17:00, а также для тех, кто не сможет посетить цирк в выходные дни шоу будет презентоваться по четвергам в 18:30.
Билеты от 800 до 3000Р. Маленьким зрителям до 3-х лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении.
17 июня в Екатеринбург лично приедет Гии Эрадзе, чтобы провести репетицию с артистами и побывать на одном из шоу.
Шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» - одна из самых ожидаемых премьер этого лета. Фото: предоставлено организаторами