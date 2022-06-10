Магазин расположен на одном из оживленных перекрестков Уралмаша. Фото: Яндекс.Карты

На Уралмаше 9 июня произошло дерзкое нападение на комиссионный магазин «Уралмаш» расположенный по адресу: улица Ильича, 28. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать нашему изданию, в период с 12:06 до 12:26 в магазин зашли без масок два бандита неславянской внешности, которые «предъявили» товароведу предмет, похожий на пистолет, связали ему руки скотчем, после чего вынесли товар на общую сумму в 2 175 000 рублей. Среди похищенного - ювелирные изделия, сотовые телефоны и деньги.

Интересно, что в комиссионном магазине установлена тревожная кнопка ЧОП «Гранат», однако сотрудник магазина не успел ею воспользоваться. В магазине установлена камера видеонаблюдения, однако запись не сохранилась, потому что моноблок с жестким диском налетчики также похитили.

После опроса товароведа оказалось, что первому мужчине на вид 20-25 лет, он был одет во все черное, второй – 23-25 лет, также одет во все черное.

Полицейские ОП №15 возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ведется розыск преступников.