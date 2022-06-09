Синоптики рассказали, какая погода будет в выходные в Екатеринбурге

Екатеринбуржцев ждут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие выходные екатеринбуржцев ждут осадки и умеренно теплая погода. Столбики термометра поднимутся до + 20 градусов. Поэтому, на прогулку стоит взять с собой зонт и ветровку. Ранее, главный синоптик свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, когда в Екатеринбурге потеплеет.

Екатеринбург и Свердловскую область по-прежнему будет заливать кратковременными дождями 10, 11 и 12 июня.

- Пока будет не жарко, больших осадков тоже не ждем. Ожидается умеренный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Осадки выпадут в Екатеринбурге и области завтра, 10 июня. Также ждем умеренные дожди 11 и 12 июня. В среднем, температура ночью будет от + 6 до +12 градусов. А днем воздух прогреется до +15 и + 20 градусов, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра.

Максимально высокая температура будет в субботу, 11 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в выходные в Екатеринбурге будет умеренный ветер до 12 метров в секунду. А в области ожидаются грозы.

Так, в Екатеринбурге в пятницу, 10 июня ночью столбики термометра опустятся до + 11градусов. А днем воздух прогреется до + 17…+19 градусов. Также в этот день будет кратковременный дождь и гроза.

Также в выходные ожидается умеренный ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в субботу, 11 июня ночью столбики термометра покажут +12 градусов. А днем потеплеет и максимально высокая температура в этот день будет + 21. Будет облачно, возможен умеренный дождь. А в воскресенье, ночью от + 10 до +12 градусов. Уже днем столбики термометра поднимутся до + 16. К тому же, будет облачно с прояснениями. Также в Екатеринбурге прольется небольшой дождь.