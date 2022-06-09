В Кольцово экстренно сел самолет из Москвы из-за женщины, которая начала рожать

Из аэропорта пассажирку доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово экстренно сел самолет из Москвы. По словам очевидцев, посадить воздушное судно пилоту пришлось из-за женщины, которая начала рожать прямо во время полета.

-В связи с ухудшением самочувствия пассажирки, рейс SU1718 Москва - Хабаровск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. Пассажирка была госпитализирована в одну из городских больниц, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кольцово.

Рейс вылетел в пункт назначения.

Напомним, в мае самолет «Уральских авиалиний», летевший из Омска в Москву, экстренно сел в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» также из-за плохого самочувствия пассажирки - у нее повысилось давление. В самолет вызвали медиков. Врачи после осмотра разрешили женщине продолжить полет. Самолет уже вылетел в пункт назначения.