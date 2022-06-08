Вылетевшие зубы отпечатались на руках: друзья рассказали про школьника, у которого во рту взорвался вейп

Остатки вейпа, который взорвался во рту у 15-летнего школьника. Фотография справа взята из архива «КП». Фото: Михаил Фролов/Читатель «КП»

В Екатеринбурге 15-летний школьник лишился зубов, когда решил покурить вейп (электронная сигарета – Прим. Ред.). Электронный девайс взорвался прямо в тот момент, когда мальчик сделал затяжку. Как пояснили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, вейп достался мальчику от его 14-летнего знакомого. Об этом говорят и знакомые Димы Вачаева (имя школьника изменено - Прим. Ред.)

- Это все произошло еще 5 июня. Вейп Димке отдали за долги. Вообще этот девайс украинско-американской компании. Его даже заказывали на Украине. Довольно дорогая штука - без учета зарядки стоит 20 000 рублей, - рассказывают «КП-Екатеринбург» знакомые парня. – Когда он решил его покурить, он был дома один. Сделал только одну затяжку и в этот момент произошел хлопок. Он сначала был в шоке, даже не понял, что произошло и боли не почувствовал. А спустя несколько секунд полилась кровь.

У подростка на пальцах остались следы от зубов. Фото: читатель «КП»

После этого, по словам товарища, Дима побежал в душевую, попытался сам остановить кровотечение, но ничего не получалось. Парень был напуган и спустился во двор, где были его друзья.

- Мы начали вызывать скорую. В диспетчерской, когда узнали что пострадал несовершеннолетний стали очень пренебрежительно с нами разговаривать. Говорили нам по телефону: «Вы что их бензином заправляете, раз они у вас взрываются?», - продолжает приятель подростка. - Потом Диму отвезли в девятую больницу. Там ему зашили губу.

В больнице уже обо всем сообщили родителям и в полицию. Родители забрали ребят по дороге с медучреждения. Затем парень вместе с родителями пошел в отдел полиции по делам несовершеннолетних. По словам знакомого школьника, отец и мать Димы написали отказ от возбуждения уголовного дела, так как ЧП произошло из-за неосторожного обращения с вейпом.

- Сейчас травма постепенно заживает. Он делает полоскания. Пока жевать пищу ему трудно, - продолжает наш собеседник. - Знакомый, который передал вейп в курсе произошедшего и он также в шоке. Возможно, аккумуляторы были плохого качества, так как их покупали на рынке.

Вейп он получил от знакомого. Фото: читатель «КП»

Восстановить зубы Дима сможет после совершеннолетия, так как установку зубных имплантов проводят с 18-20 лет. По словам его друзей, парень не унывает и говорит, что сам заработает на импланты.

- Полиция призывает родителей информировать несовершеннолетних об опасности данных устройств, - добавляют в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Антон ПОДДУБНЫЙ, главный нарколог УрФО:

- Существуют технические регламенты вейпа. Я лишь могу предположить, что это электронное устройство, у которого имеется аккумулятор. И он мог просто выйти из строя. Но это скорее вопросы к производителям, почему они взрываются. Подростки начинают курить вейпы потому, что он не вызывает неприятных вкусовых ощущений, в отличие от сигарет. И поэтому они популярны у молодежи. Но вейпы опасны. Никотин растворен в жидкости, которая состоит из пропиленгликоля, глицерина, а также ароматизаторов. Самое неприятное, что состав этих жидкостей не регламентируется. Поэтому, мы не знаем, что за соединения присутствуют в них.

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