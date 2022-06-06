Уникальный бассейн откроется 11 июня Фото: Андрей Гавриловский

Уже в эту субботу, 11 июня, на крыше «Высоцкого» откроют уникальный бассейн под открытым небом. Владелец бизнес-центра поделился фото с небоскреба с красотками в купальниках, которые смогли насладиться невероятным видом на город и водной гладью, как будто бы не имеющей границ, раньше всех. Только посмотрите, какой вид открывается из этого бассейна!

Это место станет одним из лучше для эффектных фото Фото: Андрей Гавриловский

Отметим, что окунувшись в воду и сделав фоточек для соцсетей, гости смогут отдохнуть в баре и в четырех видах бань. Также здесь оборудовано пять комнат для аренды, где можно, например, отметить день рождения.

Для гостей подготовили четыре вида бань Фото: Андрей Гавриловский

После бассейна можно расслабиться в арендованной комнате Фото: Андрей Гавриловский

Открытие бассейна будет фееричным. Вести мероприятие согласился известный в Екатеринбурге артист Дмитрий Табуев. Развлекательная программа будет идти 12 часов. Она разделена на четыре блока по три часа. Чтобы туда попасть нужно будет купить билет.

После открытия попасть в бассейн можно будет с полудня до двух часов ночи. Билет в будни для взрослых будет стоить 1 800 рублей за два часа, в выходные - 2 500 рублей за два часа.

С детьми сюда будут пускать только в воскресенье (и только в сопровождении взрослых). Детские билеты (от 5 до 16 лет) обойдутся в 1 000 рублей за два часа. Дети до пяти лет проходят бесплатно.

Взрослый билет в будни для входа в бассейн будет стоить 1 800 рублей за два часа Фото: Андрей Гавриловский

Кстати, бассейн будет работать круглый год. Зимой температуру воды будут нагревать до 40 градусов.

Напомним, что бассейн строили с 2018 года на месте, где была вертолетная площадка. Ранее владелец небоскреба Андрей Гавриловский рассказал «КП-Екатеринбург» что все стройматериалы и импортную технику они успели заказать до всех произошедших событий, из-за которых изменились цены. Поэтому в этом плане проблем со строительством бассейна не было.