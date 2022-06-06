Евгений Куйвашев посетил Донбасс и пообещал помочь Макеевке

Область займется дорогами в Макеевке. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым. Глава Свердловской области обсудил сотрудничество по восстановлению объектов в Макеевке. Соглашение об этом между Евгением Куйвашевым и Владиславом Ключаровым было подписано 5 июня.

- Мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Уверен, что в ближайшее время мы приступим к восстановительным работам», - рассказал Евгений Куйвашев.

Как сообщает департамент информационной политики области, в первую очередь в Макеевке восстановят дороги. Кроме того, будет отремонтировано водоснабжение и жители смогут получать питьевую воду. Свердловская область поможет школам Макеевки с подготовкой к учебному году. Поэтому, будет проведена поставка в ДНР школьных парт.

Также в ДИПе рассказали, что свердловская делегация в Макеевке посетила дома участников Великой Отечественной войны Валентину Базилевич-Болотову и Николая Мельникова. Им подарили технику и медикаменты. Не остались без внимания свердловских властей и мемориалы. Поэтому делегация возложила цветы к Вечному огню и памятнику Героям Советского Союза.

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