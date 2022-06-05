Под Ивделем перевернулась лодка с пятью людьми

Спасатели выловили мужчину из воды. Фото: vk.com/ivdel_news

Помощь спасателей понадобилась под Ивделем группе из пяти рыбаков. Молодые люди на лодке отправились по реке Лозьва. Примерно в сотне метров от Федерального моста они перевернулись. Четверо мужчин выплыли на берег самостоятельно. А пятого стало уносить течением дальше по реке. О случившемся рыбаки сообщили в полицию. Оттуда уже о ЧП узнали в МЧС.

- К месту ЧП выехала группа спасателей в составе трех человек и две единицы техники, - сообщают в ведомстве. - Группа спасателей приняла решение, что в составе двух человек на моторной лодке будет подниматься вверх по течению от поселка Першино в Ивдельском городском округе.

Уже через час после происшествия спасатели вытащили из воды мужчину, уносимого течением. Он выжил. Его состояние было удовлетворительное.