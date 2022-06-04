Уральская пенсионерка Евгения Семенова выиграла интернет-премию в 90 лет

Бабушка призналась на сцене, что ее секрет в любви к жизни. Фото: сайт Института развития интернета

Евгении Семеновой из Арамильского городского округа 90 лет и она тревел-блогер. Подписчики в соцсетях называют ее бабушкой Женей. Пенсионерка проехала почти всю Россию. Также она успела побывать в Белоруссии, ОАЭ, Турции, странах Средней Азии и на Кавказе. С соцсетями бабушку познакомили дочь и внуки.

Семенова стала одним из победителей первого сезона национальной премии «ТопБЛОГ». Она выиграла в номинации «Интернет вне возраста». Жюри отметили, что пенсионерка создает социально значимый контент, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Молодые все продвинутые и хотят, чтоб и мы, их бабушки, такими были. В нашу молодость такого не было, тяжело все это сейчас принимается. Но молодежь настаивает: «Давай!» Стали меня учить, как пользоваться соцсетями, а потом я и сама полезла, и пошла, пошла! – рассказала бабушка Женя.

На вручении премии ведущая спросила у пенсионерки, в чем же ее секрет.

- Хотеть жить, - приводит слова Семеновой Институт развития интернета, организовавший конкурс.

Также бабушка Женя добавила, что она очень любит путешествовать и свою страну.

Участники «ТопБЛОГ» учились на протяжении всего времени развивать площадки «Яндекс Дзен», «ВКонтакте» и другие соцсети. Наставниками и экспертами конкурса были профессионалы в области контента, психологи и блогеры. Победители проекта отправятся в блог-тур по регионам России, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о местах, событиях и людях страны.