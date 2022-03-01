Число заболевших COVID-19 на Урале растет, но поликлиники и скорая этого потока не видят: почему?

Свердловская область сегодня держит лидерство среди других регионов России по заболеваемости коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свердловская область сегодня держит лидерство среди других регионов России по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки COVID-19 был выявлен у 4844 свердловчан, что на 72 случая больше, чем было выявлено накануне. При этом в медицинских учреждениях Екатеринбурга отмечают значительное уменьшение нагрузки – медики наконец выдохнули.

- Люди сейчас или отвлекаются на новости, связанные с Украиной, или действительно перестали вызывать на небольшую температуру, - рассказали «КП-Екатеринбург» сотрудники Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга. – Бывает так, что за ночь бригаде может не попасть ни одного «ковидного» вызова. Бригады даже начали отдыхать по пару часов за смену. Такого уже давно не было.

Значительное уменьшение числа пациентов с COVID-19 нам подтвердили и сотрудники двух поликлиник Екатеринбурга:

«По сравнению с началом февраля, количество звонков в наш call-центр уменьшилось в 2 раза, и также в 2 раза уменьшилось число вызовов на дом».

«Все вызовы у нас обслуживаются день в день, очередей в поликлиниках нет. А в начале февраля был просто аврал. Может быть, еще связано с тем, что к нам обращаются не все заболевшие – потому что ковид сейчас чаще протекает как обычная простуда».

С каждым днем число заболевших постепенно растет Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

При этом по данным сайта стопкоронавирус.рф, на котором размещается официальная статистика по числу госпитализированных и выздоровевших пациентов, за последние сутки в Свердловской области были госпитализированы 553 пациента с COVID-19, выздоровели 1135, умерли 14 больных. Очевидно, что произошел резкий рост госпитализаций – более чем в 2 раза по сравнению с 27 и 28 февраля, но аналогичные колебания уже были в феврале – от 200 до 700 госпитализаций в день. Больше беспокоит рост смертности, которая растет, начиная с 24 февраля. Тогда за сутки в области умерли всего шесть пациентов с коронавирусом, а за последние сутки умерли уже 14 человек.

- Мы видим, что штамм омикрон оказался существенно заразней, но и «дельты» у нас еще достаточно. Почти вся госпитализация с COVID-19 сейчас – это непривитые люди в возрасте 65+, - рассказали «КП-Екатеринбург» в одном из ковидных стационаров города. - Много госпитализаций идет с подтвержденным ковидом, но без повреждения легких, и тоже в основном это касается пожилых.

Эту ситуацию, когда по цифрам мы видим рост заболеваемости ковидом, а медицинские учреждения по каким-то причинам не отмечают роста нагрузки, мы попросили прокомментировать эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева:

- Во-первых, мы с вами не знаем реальной, объективной картины по всем поликлиникам нашей области. Во-вторых, мы допускаем, что в периоды резкого подъема заболеваемости так называемая официальная «верхушка пика» срезается, и мы наблюдаем неполную картину. А те цифры, которые мы видим, нужно было в отдельные пики умножать в 7-10 раз. Допускаю, что так было и в конце января - начале февраля, когда на поликлиники и скорую помощь пришелся вал обращений. Сейчас, возможно, число официально подтвержденных случаев более близко к реальной ситуации.