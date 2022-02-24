Несовершеннолетних среди них не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге во время незаконных антивоенных митингов, которые проходили в уральской столице поздним вечером 24 февраля, задержали 52 человека. Согласно официальным данным, в несанкционированных мероприятиях приняли участие порядка ста человек.

- За допущенные нарушения действующего законодательства в дежурные части территориальных ОВД было доставлено 52 человека, а не 60, как утверждали некоторые «всезнающие» порталы. Несовершеннолетних среди них не было. В отношении задержанных представители МВД составили 53 протокола, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. - 37 граждан понесли наказание по ч. 5 ст. 20.2, один по ч.1 ст. 19.3, четыре по ч.8 ст.20.2, еще одиннадцать человек – по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ

По словам полковника Горелых, самое суровое наказание понесет 46-летняя местная жительница Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам полковника Горелых, самое суровое наказание понесет 46-летняя местная жительница по фамилии Сурсякова, которая уже участвовала в подобных мероприятиях. Ей выписан штраф в размере 250 тысяч рублей.

- Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за участие в подобных акциях, - уточнил Горелых. - Плюс, была судима по статье 158 УК РФ - "Кража".

В МВД России призвали граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях и не поддаваться на призывы к противозаконным действиям.

В несанкционированных митингах участвовало чуть больше ста человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожный, Орджоникидзевский и Верх-Исетский суды приводят следующие данные по задержанным:

Клокунов А. С. - ч 2 ст 20.2, арест 9 суток

Вострикова А. С. - по ч 2 ст 20.2, штраф 25000 рублей

Борисенко А. В. - по ч 8 ст 20.2, арест 25 суток

Каптелов А. А. - по ч 8 ст 20.2, арест 28 суток

Шестакова Н. Н. - по ч 8 ст 20.2, арест 25 суток

Тиунов С.Ю. - ч 8 ст 20.2, арест 30 суток

Рожков Д.А. - ч.2 ст. 20.2, арест 9 суток

Филиппов Ю.Е. - ч.1 ст. 19.3, арест 10 суток

Гордо Н.Ю. - ч.2 ст. 20.2, штраф 30 000

Дерябин В.В. - ч. 2 ст. 20.2, арест 10 суток

Синицын П.М. - ч. 2 ст. 20.2, 9 суток

В МВД России призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях Фото: Алексей БУЛАТОВ

На несанкционированных митингах в Екатеринбурге 24 февраля 2022 было задержано 52 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ