«Айфоны стали еще более «золотыми»: что происходит в магазинах электроники и бытовой техники в Екатеринбурге

Ноутбуки, как и другая техника, в одночасье подорожали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Куда ни кинь, всюду клин, на 50 тысяч ничего уже и не купишь» - знаменитая фраза Лени Голубкова, главного героя цикла реклам об одной известной финансовой пирамиде, сказанная им в 1994-м, стала актуальна в 2022-м.

Буквально за один день подскочили цены в магазинах бытовой техники. Да так, что даже отложенных за несколько месяцев 50 тысяч уже может и не хватить. Понятно, ситуация в экономике сейчас сложная. Из-за происходящего на Украине курс доллара и евро вдруг подскочил. Но неужели же вслед за ним так резко подскочили и цены в магазинах бытовой техники? Задавшись этим вопросом корреспонденты «КП»-Екатеринбург пошли по магазинам.

Был духовой шкаф LG за 22 999 рублей, а стал духовым шкафом LG за 31 999. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДУХОВКА ПОДОРОЖАЛА НА ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ

В лабиринте из духовок и холодильников магазина DNS, работающего в Пассаже, молодой человек в маске меланхолично меняет ценники. Был духовой шкаф LG за 22 999 рублей, а стал духовым шкафом LG за 31 999. Девять тысяч рублей разницы. И это всего за один день.

- Все поменялось с сегодняшнего дня, - говорит менеджер. - Вот другой пример – духовка стоила 24 тысячи вчера. Сейчас уже почти 29 тысяч. Поднялась стоимость на пять тысяч. Но это еще что, вы к ноутбукам сходите. Там один ноутбук вчера стоил 130 тысяч, а теперь стоит 200 тысяч.

Проходим к ноутбукам. И правда, вот стоит на полке MSI Katana. А на ценнике у него… нет не 200 тысяч. Молодой человек сильно округлил. Но тоже цена немалая – 194 999 рублей. Правда, по акции можно взять на 20 тысяч дешевле.

Тот самый ноутбук MSI Katana, который вдруг подорожал со 130 до почти 200 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По личному наблюдению, вся китайская техника не сильно подорожала – телефоны Xiaomi или Honor, - говорит другой менеджер. - А вот корейские или американские телефоны очень скакнули по цене. Игровая приставка Play Station 5, которую и так только на сайте под заказ можно было взять, стоила около 50 тысяч, сейчас уже около 70. В течение дня на 10-15 тысяч подорожала.

В другом DNS, который работает у Театра оперы и балета на проспекте Ленина, на вопрос о Play Station 5 и вовсе сказали, что теперь не понятно, ждать ли их вообще.

- Play Station 5 и раньше то был жесткий дефицит. А если у нас сейчас еще и санкции от Японии будут, то вообще их может и не будет, - говорит сотрудник. – А так, цены, конечно, поднялись. Но по-разному на разные товары. Они и так менялись весь период времени, а тут подскочили. Не предугадать, как изменяться дальше.

Во многих магазинах бытовой техники сегодня поменяли ценники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕПОНЯТНО, УПАДУТ ЛИ ЦЕНЫ»

В магазине компании М.Видео у площади 1905 года сотрудники отмечают, что изменений никаких нет.

- У нас все хорошо.

Правда, когда на пересечении Ленина и Карла Либкнехта мы заходим в другой магазин этой же сети, нам отвечают, что на ряд товаров цены все-таки подросли.

- Ценники каждый день меняются, - говорит один из сотрудников. – Но вот на планшеты не сильно она подросла. Цены в принципе такие же, как и были.

В М.Видео рассказали, что цены на планшеты изменились не сильно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через дорогу в магазине С-store, продающем товары фирмы Apple, и вовсе ценников нигде нет. На вопрос, почему так, сотрудники отвечают, что сейчас их как раз собираются обновить.

- У нас на всю технику цены возросли, кроме наручных часов Apple, - рассказывает сотрудница. - А вот IPhone 13 Pro Max на 128 гигабайт... Если бы вы еще вчера днем пришли, стоил бы он 109 тысяч. Сейчас такой стоит уже 126 тысяч. Его вариант на 256 гигабайт стоит 137 тысяч, а на 512 гигабайт – 160 тысяч. (Все IPhone подорожали на 20 тысяч рублей – Прим. Ред.)

В C-Store в пятницу ценников на смартфоны не было - их обновляли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На вопрос, стоит ли ждать, что цены упадут, сотрудники этого магазина, как и других, которые мы обошли, лишь разводят руками.

- Непонятно, упадут ли. У нас все бестселлеры вчера тысяч на десять поднялись в цене. И сегодня еще поднялись. Непонятно, с чем это связано, - говорит сотрудница. - Кто-то говорит, что это напоминает 2015 год. Тогда тоже временно поднимались цены. Стоил Айфон 30 тысяч, а потом вдруг резко стал стоить уже 60.

СКАЗАНО

Ситуацию в своих соцсетях прокомментировал гендиректор и совладелец DNS Дмитрий АЛЕКСЕЕВ:

- Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно, - написал он в своем телеграмм-канале.