Генконсульство Чешской Республики приостановило работу в Екатеринбурге

В консульстве сообщили о временной приостановке работы Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге приостановило работу генеральное консульство Чешской Республики. Об этом сообщили в соцсетях генконсульства.

- Генеральное консульство для заявителей временно закрыто, - сообщается в Facebook консульства.

На какой срок будет приостановлена работа консульства в столице Урала неизвестно.

Отметим, что ранее генеральное консульство Чешской Республики приостановило работу в Санкт-Петербурге. Об этом также стало известно из Facebook - представители консульства сообщили о закрытии для заявителей на официальной странице в соцсети.

Напомним, что 24 февраля в России временно приостановили работу аэропорты в 12 городах страны. Это Ростов-на-Дону, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж и Симферополь. Это связано со сложной ситуации на Украине.