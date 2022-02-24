В Свердловской области священникам разрешили посещать красные зоны

Священникам разрешили посещать ковидарии Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте Министерства здравоохранения Свердловской области 24 февраля 2022 года появился приказ, предписывающий всем главным врачам, в больницах у которых есть стационары, назначить ответственных лиц за работу с религиозными организациями и обеспечить допуск священников к пациентам. Такая возможность должна появиться у больных уже с 4 марта.

«КП-Екатеринбург» внимательно прочитала приказ и готова рассказать о нововведении.

К кому будут пускать священников?

Ко всем больным, в том числе в реанимацию, отделения паллиативной помощи и даже в ковидные госпитали.

Есть ли ограничения по вероисповеданию?

Нет. В приказе мы таких ограничений не нашли.

Что требуется от больного или его родственников?

Сам больной или его родственники смогут обратиться за помощью в вызове священнослужителя либо к ответственному лицу, которое приказом главного врача должно быть назначено в каждой больнице или они смогут сделать это самостоятельно.

Когда сможет прийти священник?

В обычные часы посещений, если больной находится не в реанимации и его жизни ничего не угрожает. Если больной умирает, то в ближайшее время, без учета графика посещений в отделении.

Где будут происходить церковные обряды?

Каждая больница для этого должна выделить помещение.

Какие нужны справки?

Священнослужитель должен будет подтвердить медикам данные о проведенной вакцинации против COVID-19, или о факте перенесенного заболевания в течение последних 6-ти месяцев, или предоставить отрицательный ПЦР-тест, который будет действителен в течение 2-х суток. Но есть и исключение – если пациент находится при смерти, то будет достаточно только отрицательного экспресс-теста на ковид.

Правда ли, что священника могут пустить даже в красную зону?

Да, но для этого нужны будут особые условия: письменное согласие от служителя церкви о том, что он будет находиться в зоне возможного инфицирования COVID-19 и переодевание его в соответствующую одежду: респиратор, защитные очки или щиток, защитный костюм, две пары перчаток. Снаружи остается только наперстный крест, который после посещения красной зоны, исходя из приказа Минздрава, будут замачивать в емкости с дезинфицирующим средством.

Фото: скан документа

Фото: скан документа

Фото: скан документа

Фото: скан документа

Фото: скан документа