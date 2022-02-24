Врач-пульмонолог назвал самые частые ошибки при лечении кашля во время коронавируса

Кашель в 90% случаев характерен для любой вирусной респираторной инфекции Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-пульмонолог, руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции МО «Новая больница» Алексей Кривоногов рассказал «КП-Екатеринбург» о том, какие ошибки допускают уральцы при лечении кашля в то время, когда они болеют COVID-19.

КАШЕЛЬ – ХАРАКТЕРНЫЙ СИМПТОМ ПРИ КОВИДЕ

- Кашель в 90% случаев характерен для любой вирусной респираторной инфекции, и очень характерен для новой коронавирусной инфекции, - говорит Алексей Кривоногов. – Классическая картина, когда после заражения у пациента сначала происходит поражение верхних дыхательных путей, которое проявляется заложенностью носа, чиханием, насморком, а затем присоединяется поражение нижних дыхательных путей – бронхит и у некоторых вирусное поражение легких. Но и здесь могут быть исключения, потому что на фоне мутации коронавируса изменяется и клиническая картина: в некоторых случаях ковид может начаться сразу с кашля.

Сегодня врачами всего мира уже накоплены данные, что циркуляция штамма омикрон изменила клинику коронавирусной инфекции: в первые дни у больного чаще бывает ринит (воспаление слизистой полости носа), боль в горле и повышение температуры до 37,7-38-38,5 градусов. Кашель может появиться позже, на 3-5-й день болезни.

ЧТО ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ?

- Насторожить больного должно появление интенсивного, упорного, беспокоящего в течение всего дня кашля, особенно если он вызывает дискомфорт при дыхании. И тем более – если у человека на фоне такого кашля появляется одышка, - отмечает Алексей Кривоногов.

Особое внимание – мокроте (то есть тому, что у человека отделяется во время кашля). Если мокрота имеет желтовато-зеленоватый оттенок, похожа на гной или в ней видна кровь, а также если во время кашля больной человек ощущает хрипы в грудной клетке – все это повод для того, чтобы незамедлительно обратиться к врачу.

- Один из предварительно-тревожных симптомов – когда на фоне усиления кашля происходит повышение температуры. Например, если в первые дни болезни у человека температура не поднималась выше 37,5-38 градусов, то теперь она поднимается до 38,5-39 градусов и выше. Повышение температуры выше 38-38,5 градусов более 3-х суток – здесь нужно понимать, что осмотр врача необходим, - говорит Алексей Кривоногов.

В особой группе риска находятся пожилые люди и те, кто имеет серьезные сопутствующие заболевания. В первую очередь – болезни органов дыхания: хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма.

«Остаточный кашель» после ковида может продолжаться до месяца Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

НЕ НУЖНО ЛЕЧИТЬ КАШЕЛЬ «ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ»

1.Не стоит принимать противокашлевые, разжижающие мокроту, отхаркивающие и другие препараты с профилактической целью, в самом начале болезни, как это делают некоторые пациенты.

- При сухом, надсадном, изматывающем кашле в первые дни ОРВИ или COVID-19 мы можем назначить больному противокашлевые средства, которые подавляют кашель. Но затягивать прием этих препаратов нельзя. Как только кашель становится более влажным, появляется первая мокрота – их нужно отменять, - отмечает доктор.

2.Категорически нельзя одновременно принимать препараты, направленные на подавление кашлевого рефлекса и муколитики – при таком сочетании образование мокроты в бронхах увеличится, но человек не сможет ее откашлять, потому что кашлевой рефлекс он себе подавил.

3.Одни из самых известных и используемых часто муколитиков – это препараты на основе N-ацетилцистеина, которые разжижают мокроту. Сейчас многие советуют эти препараты друг другу на форумах. Да, эти препараты работают, но только тогда, когда они грамотно назначены.

- У пожилого человека с хронической обструктивной болезнью легких, у которого и так нарушена эвакуация мокроты из легких, их применение может привести к увеличению количества мокроты, что затруднит отхаркивание. Человеку от этого станет только хуже. Какой здесь выход? Врач должен назначить терапию, которая будет способствовать эвакуации мокроты. В этом случае действует правило: сначала применяется бронходилятатор (препарат, расширяющий бронхи), и если необходимо - муколитик (препарат, разжижающий мокроту), - советует Алексей Кривоногов.

Сам по себе кашель – не повод для лечения антибиотиками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

4.Не нужно бездумно и без назначений врача применять гормональные препараты – как в таблетках, так и ингаляционные.

- С прошлого года в методические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по лечению новой коронавирусной инфекции был включен препарат будесонид в порошкоообразной форме. В каждой упаковке этого препарата есть ингалятор для распыления, благодаря чему его удобно дозировать. Цель назначения этого препарата – на ранних стадиях инфекции снизить уровень экспрессии вируса в бронхиальном дереве и уменьшить воспалительную реакцию. Но используется он только при нетяжелых формах заболевания, которые лечатся не в стационаре, и только по назначению врача, - предупреждает Алексей Викторович.

У всех препаратов, которые выпускаются в виде порошков, готовых ингаляторов, суспензий, растворов для небулайзеров есть свои точки применения в дыхательной системе. Заменять самостоятельно один препарат другим или заниматься самолечением здесь может быть опасно.

5.Сам по себе кашель – не повод для лечения антибиотиками

- Антибиотики при новой коронавирусной инфекции назначаются по строгим показаниям, обычно ими лечат тех больных, которые попадают в стационар и если у них возникает вторичная бактериальная инфекция, - говорит Алексей Кривоногов. – Если вас беспокоит только кашель, и вы не обращаетесь к врачу – не нужно принимать антибиотики.

6.«Остаточный кашель» после ковида может продолжаться до месяца

- Обычно кашель проходит в течение 2-4-х недель после острой фазы инфекции. В это время кашель может быть сухим или с выделением небольшого количества мокроты. Если мокрота прозрачная, без примеси гноя, без повышения температуры, то человеку могут быть назначены муколитики в возрастных дозировках, при необходимости – с препаратами, направленными на улучшение проходимости бронхов. Наши пациенты с хроническими заболеваниями легких и бронхов обычно уже знают, что после ОРВИ и острого бронхита им нужно увеличить на короткое время дозировки своих ингаляторов. Но если человек после COVID-19 впервые столкнулся с тем, что он не может откашлять мокроту и при этом у него появляются затруднения при выдохе – в этом случае нужно обращаться к пульмонологу. Это может быть первым проявлением нарушения бронхиальной проходимости. И само это может не пройти, - говорит пульмонолог.

7.Лекарственные травы – это не пустышка, применять их нужно очень осторожно

- Чаще всего механизм действия лекарственных трав в виде различных отваров и микстур – это увеличение объема секрета, который выделяется слизистой бронхов. И еще важно помнить, что сначала все эти отвары и микстуры действуют на слизистую желудка, обычно как раздражители, - говорит Алексей Кривоногов.

Поэтому относиться к такому лечению нужно серьезно, не по принципу «хуже не будет». Особенно это важно при лечении детей и пожилых людей, у которых нежелательные проявления могут быть как со стороны ЖКТ (вплоть до тошноты и рвоты), так и со стороны бронхов в виде усиления кашля и невозможности откашлять большое количество мокроты. Поэтому крайне не рекомендуется самостоятельно добавлять фитопрепараты к тому лечению, которое уже назначил врач.