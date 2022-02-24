Впервые управляла настоящим поездом: В Екатеринбурге исполнилась мечта пятилетней Карины, которую она загадывала на «Елке желаний»

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

«Побыть машинистом поезда» - именно такое желание загадала пятилетняя Карина, когда ее мама Наталья Кабанова подавала заявку на участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Наталья признается, что особо не надеялась, что мечта на самом деле исполнится. Тем более с таким масштабом.

«ШАНС СДЕЛАТЬ ОДНОГО РЕБЕНКА СЧАСТЛИВЕЕ»

Пятилетняя Карина Кабанова с самого детства любит играть в машинки, интересуется всем, что связано с железной дорогой, и обожает ездить на поезде, а своей маме она уже давно шепчет на ушко, что мечтает почувствовать себя настоящим машинистом.

- Мы впервые участвовали в «Елке желаний». У Карины моторная алалия - это тяжелые нарушения речи, поэтому когда моя мама скинула мне ссылку на акцию, я решила попытать удачу, но даже не ждала, что желание доченьки исполнится, - рассказывает Наталья. - Мы живем на ЖБИ. Рядом проходит железная дорога, по которой ходят грузовые поезда, иногда электрички. И я стала замечать, что Карине очень нравятся поезда, она обожает игрушки, связанные с железной дорогой. Поэтому в заявке я решила указать, что доченька хочет побывать в кабине машиниста и поуправлять настоящим поездом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в этом году также впервые решила принять участие в «Елке желаний», и когда увидели то, что малышка Карина мечтает побыть в кабине машиниста, поняли, что это самая настоящая судьба.

- Государственная транспортная лизинговая компания - это не только институт развития транспортной отрасли, - рассказывает управляющий директор по стратегическому развитию ГТЛК Тамара Широкова. - Мы стараемся каждым своим проектом улучшать качество жизни людей. Поэтому, узнав о желании маленькой Карины из Екатеринбурга стать машинистом настоящего поезда, мы не смогли пройти мимо. Свердловская железная дорога - наш давний партнер и пилотный центр по подготовке женщин-машинисток. Благотворительная акция «Елка желаний» - это шанс для нас сделать одного ребенка чуть счастливее и мир чуть добрее.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

НЕТ НИЧЕГО ЦЕННЕЕ УЛЫБКИ РЕБЕНКА

ГТЛК совместно со Свердловской железной дорогой устроили для Карины целое приключение. В 11:00 ее вместе с мамой встретили у ж/д вокзала «Екатеринбург-Пассажирский» организаторы мероприятия. На табло с прибытием и отправлением поездов можно прочитать: «Поезд - Карина 2022 отправляется с первого пути в 11:30».

До отправления начальник железнодорожного вокзала Илья Сазонов провел для малышки небольшую экскурсию. Держа Карину за руку, он показал детскую комнату и другие залы, рассказывая что-то на ушко, провел в дикторскую, откуда диктор объявила, что поезд Карины вот-вот отправится.

- Ну что, Карина, готова управлять поездом? - спрашивает девочку начальник ж/д вокзала.

Карина застенчиво улыбнулась, а дальше началось ее путешествие. Малышка побывала в кабине электропоезда «Ласточка», внимательно следила за всем, что делает машинист, какие кнопки он нажимает и как стремительно меняются пейзажи за окном, а после под тщательным присмотром помощника машиниста Карины Корчмарь сама попробовала управлять составом.

Когда Карина вместе с Натальей спустились на перрон, малышка не смогла сама рассказать о своих эмоциях, но все такая же застенчивая улыбка не сходила с ее лица. В такие моменты понимаешь, что нет ничего ценнее, чем искренняя радость и улыбка ребенка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Но с этого яркого момента путешествие пятилетней Карины только начиналось. Впереди была еще одна экскурсия, но уже по зданию Свердловской детской железной дороги, во время которой девочке показали самые разные интерактивные тренажеры, а после Карина вновь смогла насладиться управлением поезда, только уже детского. На нем девочка под чутким контролем машиниста проехала три остановки, глаза малышки в этот момент все так же блестели от восторга.

- Хоть Карина и открыто не показывала свой восторг, но я видела, что ей очень нравится. Если бы не нравилось, она бы сразу закапризничала и попросила бы остановить путешествие. Думаю, когда мы останемся наедине, она начнет болтать и рассказывать мне о всех своих впечатлениях. А во время путешествия она только один раз, когда ей подарок дарили, теребила меня за куртку и на ушко шептала: «Мама-мама, а что там, что там?», - рассказывает мама девочки. - Я не ожидала, что нам устроят такое большое путешествие. Думала, прокатимся в кабине машиниста, а тут целый праздник! Даже до сих пор не верится.

На железной дороге девочке пообещали, что всегда будут ей рады и с удовольствием в будущем примут в ряды железнодорожников, если она сохранит свою мечту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

*О ГТЛК

Государственная транспортная лизинговая компания с 2012 года сотрудничает с предприятиями Свердловской области. За этот период в лизинг компаниям региона было передано свыше 900 единиц техники.

В 2018 году ГТЛК передала Свердловской пригородной компании 8 новых пассажирских вагонов локомотивной тяги производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод», которые используются на Императорком маршруте «Тюмень - Тобольск». Два вагона из восьми обеспечиваются подъемными устройствами для маломобильных пассажиров и сопровождающего персонала.

Компания занимается не только развитием транспортной отрасли, но и активно участвует в проектах, посвященных благотворительности и сохранению окружающей среды.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Так, в 2020 - 2021 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ГТЛК поставила городским пассажирским предприятиям Екатеринбурга 117 новых экологичных низкопольных автобусов НефАЗ, работающих на природном газе.

ГТЛК в сентябре 2021 года стала первой из российских лизинговых компаний, которая получила национальный рейтинг ESG - на уровне ESG-III от агентства «Эксперт РА», что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.