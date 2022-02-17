Яндекс.Маркет запустил экспресс-доставку продуктов и готовой еды в Екатеринбурге

Яндекс.Маркет запустил в Екатеринбурге доставку готовой еды и продуктов от 10 минут. На сервисе появился раздел «Продукты» с ассортиментом более 2500 товаров.

В списке доступных продуктов из раздела есть десерты, готовые блюда и горячий кофе. Существенная часть ассортимента — продукция производителей Свердловской области, в частности, мясные и молочные продукты. Например, на Маркете можно найти продукцию Ирбитского молочного завода, свежую выпечку пекарни «На Вишневой», сыры от «Сыробогатова».

При этом если вместе с заказом продуктов выбрать что-то из другого раздела, например, бытовую технику, сервис автоматически отсортирует покупки по разным виртуальным корзинам и при переходе к оплате покажет время доставки. Продукты и готовую еду привозят в срок от 10 минут, для других товаров устанавливается отдельный срок.

Сервис развивает новую услугу вместе с Яндекс.Лавкой. Курьеры, как и раньше, привозят продукты из дарксторов — мини-складов по всему городу. Сейчас сеть дарксторов охватывает практически весь Екатеринбург. Действующие склады Яндекс.Лавки — около 20 штук — станут частью инфраструктуры Маркета, а сама Лавка продолжит развиваться в городе в приложении Маркета. В будущем откроются новые склады, чтобы расширить географию доставки и усилить свое присутствие в городе.

Сейчас экспресс-доставка продуктов работает с 7:30 до 23:30. Позже ее планируют сделать круглосуточной. При первом заказе на весь ассортимент раздела «Продукты от 10 минут» действует скидка 30% в приложении и на сайте.