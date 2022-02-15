Дал подзатыльник и вытолкнул из кабины: в Нижнем Тагиле мужчина избил в лифте двух подростков

Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина избил двух подростков в лифте жилого дома на улице Первомайской. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На опубликованных кадрах заметно, что как взрослый человек сначала пытается поучать детей, а затем пускает в ход кулаки. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Екатеринбург».

Запись видео велась без звука, поэтому остается только гадать, какой именно диалог велся между участниками конфликта. Заметно лишь, как испуганно школьники прижимались к стенке лифта, однако это не остановило разъяренного мужчину. Сначала он схватил за куртку одного школьника и ударил об дверь, второму же отвесил подзатыльник, после чего вытолкнул обоих из кабины.

Сотрудники отдела полиции нижнетагильского гарнизона устанавливают личности участников Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мой 13-летний сын ожидал своего 12-летнего друга у него в подъезде на его этаже проживания. Этот человек с ровного места, без каких-либо причин, начал орать на детей, оскорбляя их, а затем и вовсе начал избивать. Его же даже камеры не остановили, коими оснащен дом. Больше всего я опасаюсь, что это может так и остаться для него безнаказанным, - рассказала сообществу мама избитого мальчика.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, сотрудники отдела полиции №16 нижнетагильского гарнизона устанавливают личности участников этого инцидента для принятия соответствующих мер реагирования.