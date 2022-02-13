В Среднеуральске мужчина застрелил супругу: его уговаривали сдаться два часа

Двор оцеплен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Среднеуральске на улице Советской мужчина в собственном доме застрелил супругу. на место ЧП после поступления сообщения оперативно выехали наряды полиции, включая ОМОН.

Мужчина, открывший стрельбу – Виктор Меньшиков. На допросе он пояснил, что у них с женой были конфликты. Мужчина пошел в гараж, напился, взял обрез и вернулся домой с чётким планом — убить жену. Почему не довёл свой план до конца, пока не поясняет, но в квартире, действительно, было два выстрела. один в жену, второй — в шкаф на кухне.

По предварительным данным, оружие у Меньшикова было зарегистрировано официально. Он выстрелил из охотничьего ружья МЦ-2112.

- Тревожное сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции № 28 города Среднеуральска 13 февраля в 13:12 часов от гражданина, который знаком с подозреваемым, Сообщалось о том, что мужчина убил собственную супругу и то же самое хочет сделать с собой. Личный состав территориального ОВД был сразу же поднят по тревоге. Микрорайон, где всё случилось, оцепили, создав зону безопасности, в оцеплении задействовалось порядка 60 полицейских. С подозреваемым на протяжении 2 часов представители МВД вели переговоры, чтобы он добровольно сдался и выдал огнестрельное оружие, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В региональном СУ СКР также прокомментировали происшествие. Подозреваемый отправится на психиатрическую экспертизу.

- По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Наказание за совершение особо тяжкого преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК, а также сотрудников полиции. Из квартиры, где проживали супруги, изъят ряд вещественных доказательств, по ним назначены экспертизы, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета СКР по Свердловской области Александр Шульга.