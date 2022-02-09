«Тащу мальчика и сам начинаю в воду скатываться»: житель Санкт-Петербурга спас школьника, тонувшего в центре Екатеринбурга

Фото с Плотинки, сделанное за 5 минут до того, как ребенок упал в воду. На снимке мужчина, спасший мальчика, с супругой. Фото: предоставлено Евгением Грачевым

Трагедия, случившаяся в Ленинградской области, когда в самодельной проруби на реке женщину затянуло под лед, едва не повторилась в Екатеринбурге. 11-летний школьник упал в реку Исеть в самом центре Екатеринбурга. Здесь стоит Плотинка, которая сбрасывает в нее воду Городского пруда - течение быстрое, да и мороз на улице в тот момент стоял крепкий. К счастью, рядом оказались туристы из Санкт-Петербурга. Благодаря ним трагедии удалось избежать. «КП-Екатеринбург» пообщалась с человеком, вытащившим ребенка из воды, и узнала что происходило в тот момент.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЕЛ АВТОБУС ТУРИСТОВ

Евгению Грачеву 36 лет. Он родом из Екатеринбурга, но 18 лет назад переехал в Санкт-Петербург. Накануне он приехал в родной город с женой и детьми, чтобы навестить близких. Вместе с этим они решили прогуляться по Историческому скверу – достопримечательности Екатеринбурга в самом центре, включающем плотину, на которой когда-то был построен завод, давший начало городу.

- Мы с семьей были возле самой плотины, фотографировались рядом с большим камнем-серделиком, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Евгений Грачев. – Пока шли к нему, видели вдалеке мальчика, кидавшего снежки в реку. Стали фотографироваться у камня и тут какая-то женщина, проходившая рядом, вдруг закричала: «Ребенок в воде!». Я смотрю, и правда, кто-то бултыхается в реке. Побежали спасать.

Ребенок свалился в воду с правого берега реки. Быстрое течение грозило унести его. Мальчик пытался ухватиться за каменный край берега, но он был слишком высоко.

- Он даже кричать не мог. Раза три очень тихо, как котенок, сказал «Помогите» и все. Но для меня было главное, что он не потерял сознание. Иначе пришлось бы прыгнуть за ним. Я подбежал, лег на снег и схватил мальчика за руку, - говорит Евгений. - Но на нем был пуховик, который весь пропитался водой и стал очень тяжелым. Тащу мальчика, а в итоге сам начинаю в воду скатываться.

К счастью, в этот момент по Плотинке гуляла другая группа туристов, приехавшая на автобусе. Это были сотрудники крупной компании, приехавшие в Екатеринбург из разных регионов. Они подбежали и схватили Евгения за джинсы, чтобы он вместе с ребенком не свалился в воду. В итоге мальчика вытащили.

НЕУДАЧНО БРОСИЛ СНЕЖОК И ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ

С ребенка сняли мокрую верхнюю одежду, кто-то дал свой сухой пуховик, и отвели его в туристический автобус, чтобы мальчик мог согреться. Из кафе рядом ему принесли горячий чай. У мальчика с собой был телефон, по которому можно было позвонить его родителям, но из-за воды он не сразу включился.

- Мы еще скорую помощь вызвали. А она очень долго ехала, - говорит Евгений. - Я раз сто позвонил, спрашивал, когда приедут. Понятно, что сейчас пандемия, но в такой экстренной ситуации важна каждая минута, а тут тебе сперва кучу вопросов задают: «Знаете ли вы мальчика? Сколько ему лет? А где проживает? А вы кем ему приходитесь?..» Я уже ругался с ними. В итоге машина только через 30 минут приехала. Это много даже по питерским меркам. У нас 5 минут максимум надо ждать.

Пока ждали скорую, двое туристов из автобуса съездили на такси за мамой мальчика, привезли ее. В больницу ребенок поехал уже с ней. Объяснить, как же он попал в воду, ребенок не смог.

- Он в шоке был после случившегося, - говорит Евгений. - А вообще там перед водой надо какое-то ограждение поставить, потому что сейчас очень легко поскользнуться и упасть в воду. Мальчик, видимо, неудачно снежок бросил и поэтому поскользнулся, а там сразу обрыв и вода. А еще там ни ступенек никаких нет, ничего, чтобы выбраться из воды самому можно было. Даже я здоровый мужик, сам бы не вылез, если бы упал в воду. В Санкт-Петербурге на Неве везде поребрики из камня. Чтобы упасть, нужно сильно постараться.

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