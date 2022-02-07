На Урале мужчина после ДТП застрял в сугробе и замерз насмерть

Причина смерти и состояние водителя будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области 51-летний мужчина замерз насмерть после того, как его «Нива» вылетела в кювет. Трагедия произошла на дороге Нижняя Салда — деревня Нелоба, автомобилисты обнаружили тело 6 февраля.

- Мужчина, движущийся со стороны деревни Нелоба в сторону Нижней Салды, допустил съезд с проезжей части влево по ходу движения транспортного средства, после чего развернулся в лесном массиве и предпринял попытку выехать обратно на дорогу, но не смог, так как транспортное средство увязло передними колесами в снегу, - отметили в Госавтоинспекции.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Полиция уже установила личность погибшего, им оказался житель Верхней Салды. Его водительский стаж составляет 28 лет.

- Далее мужчина вышел на проезжую часть, где предположительно потерял сознание, - добавили в свердловском управлении ГИБДД.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Причина смерти и состояние водителя будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает, что водителям запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. При плохом самочувствии необходимо звонить в экстренные службы по телефону 112.

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