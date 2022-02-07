Уральские ученые запустили установку с «космосом внутри», чтобы узнать больше о зарождении жизни

Аналогов такой установки в России нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале ученые стали чуть ближе к пониманию, как же все-таки во Вселенной появилась жизнь. Дело в том, что исследователи из Уральского федерального университета сегодня, 7 февраля, запустили экспериментальную установку, внутри которой, буквально, создается космос, ну или вернее космические условия. Теперь внутри нее астрохимики будут выращивать так называемый межзвездный лед — частицы космической пыли, что покрыты льдом. Они то и помогут проникнуть в тайну Вселенной.

- Это вакуумная камера достаточно маленького объема - порядка пяти литров, - объясняет сотрудник научной лаборатории астрохимических исследований. - К ней подключены специальные насосы, которые откачивают из нее весь воздух, снижают давление по сравнению с атмосферным в тысячи триллионов раз. Там остается малое количество газа соответствующее тому, что есть в космосе.

Внутри этой камеры создаются условия, похожие на космические - очень холодно, глубокий вакуум и низкое давление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такой вакуум ученые называют сверхглубоким. Параллельно с этим установка понижает внутри себя температуру до -263 градусов, опять же, как в космосе.

- В таких условиях можно проводить химические опыты, смотреть какие сложные молекулы образуются, - добавляют ученые УрФУ.

Отправив в камеру составы с органикой, астрохимики смогут посмотреть, как ведут себя белки и аминокислоты, когда вокруг царит крайне низкая температура и полный вакуум. Полученную информацию они сравнят с той, что сейчас собирает инфракрасный телескоп Джеймс Уэбб, который NASA запустила в декабре (он может увидеть объекты в 13,5 миллиардах световых лет от нас, - Прим. Ред.)

С помощью установки астрохимики будут исследовать, как ведет себя органика в условиях космоса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Этот телескоп впервые сможет детально увидеть звезды и межзвездное пространство и получить инфракрасные спектры их состава, а ученые в лаборатории экспериментально изучат, какие химические реакции приводят к образованию подобных льдов, - объясняют в УрФУ.

По итогу исследования ученые смогут ответить на вопрос — может ли зародиться жизнь в космосе, или нет.

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