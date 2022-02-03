24-летнему парню удалось сбежать и вызвать полицию. Фото: Следственный комитет Свердловской области

В Екатеринбурге осудили четверых местных жителей, похитивших 24-летнего парня.

В ночь на 15 мая 2020 года Николай Кузнецов, Никита Широков, Сергей Шевнин и Антон Борисов, действуя по плану одного из злоумышленников, 26-летнего молодого человека, подкараулили своего знакомого у гостиницы в районе Кольцовского тракта. Когда потерпевший подъехал на то же место, он был на пассажирском сиденье автомобиля Nissan. Банда преступников преградив дорогу автомобилю Nissan своим автомобилем, насильно вытащили его из автомобиля и увезли в помещение автосервиса, расположенного по переулку Выездной.

- Осужденные требовали у потерпевшего передать ему денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, высказывая угрозы пристегнуть его наручниками к батарее, подвесить на автоподъемнике вниз головой, вывезти в лес, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Злоумышленники насильно увезли парня в автомастерскую. Фото: Следственный комитет Свердловской области

Молодой человек испугался, что нему применят физическое насилие и признался похитителям, что в квартире у его матери по улице Викулова есть часть нужной суммы – 5 тысяч рублей.

Злоумышленники вместе с парнем отправились по адресу. Но там г потерпевшему удалось скрыться от нападавших и вызвать полицию, после чего все виновные лица были задержаны.

- Сообщение о том, что у екатеринбуржца вымогают деньги те, кто незадолго до этого похитили его, поступило в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Екатеринбургу ранним утром 15 мая 2020 года, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - На место происшествия незамедлительно был организован выезд сотрудников полиции.

Сотрудники следственного комитета проведены допросы обвиняемых, потерпевшего и свидетелей, очные ставки, проверки показаний на месте, осмотры мест происшествия и предметов.

Фото: Следственный комитет Свердловской области

- Собранные следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении четырёх жителей Екатеринбурга в возрасте от 21 до 39 лет, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Октябрьский районный суд признал виновными Николая Кузнецова, Никиту Широкова, Сергея Шевнина и Антона Борисова в похищении человека по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений, пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 163 УК РФ в вымогательстве.

- Октябрьский районный суд назначил Николая Кузнецову наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, Никите Широкову – в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, Сергею Шевнину – в виде 6 лет лишения свободы, Антону Борисову – в виде 5 лет лишения свободы, - также сообщили в прокуратуре.

При этом Кузнецов, Шевнин и Борисов будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а Широков – в исправительной колонии строгого режима.

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