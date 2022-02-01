Город четыре месяца жил без хозяина: как 30 лет назад Борис Ельцин назначил Аркадия Чернецкого главой Екатеринбурга

Аркадий Чернецкий руководил Екатеринбургом с 1992 по 2010 год Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 января 1992 года президент России Борис Ельцин подписал указ о назначении директора завода «Уралхиммаш» Аркадия Чернецкого на пост главы администрации Екатеринбурга. О том, почему именно он стал во главе крупного промышленного центра и как город жил в то время, Аркадий Михайлович сам рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm] .

ПРЕДЛОЖИЛИ НА ПОСТ САМОГО МОЛОДОГО

- Я работал директором производственного объединения «Уралхиммаш», мне моя работа очень нравилась. В последние годы 1989, 1990, 1991 «Химмаш» набрал обороты, у нас было достаточно большое количество заказов. Загрузка была неплохая.

Мы смогли создать внутри «Химмаша» народное предприятие "Трудовой коллектив "Уралхиммаш", используя те возможности, которые были в то время. Меня эта работа увлекала. Самое главное, что я ощущал результат этой работы.

У Аркадия Михайловича большой опыт работы в промышленности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вы помните, что в августе 1991 годы был путч. В результате в городе Свердловске практически был отстранен от занимаемой должности председатель городского исполнительного комитета. То есть, на протяжении четырех месяцев город находился практически без руководителя исполнительной власти.

Всю власть взяли очень активные депутаты городского совета, которые, наверное, искренне хотели все изменить, разрушить все, что они считали, неправильно делается, все, что они считали устаревшим.

Но, учитывая, что опыта управления крупными коллективами у них не было. Понимания того, чем нужно заниматься, у них тоже не было. Вот такая «митинговщина», которая их захватила, в конечно итоге на пользу городу не шла. В течение этих четырех месяцев на фоне постоянных митингов депутатов городского совета, городское хозяйство практически начало разваливаться.

В начале 1992 года, когда произошли тектонические сдвиги с точки зрения советской действительности и советского образа ведения хозяйства, когда рынок вступил в свои права, были отпущены цены на большое количество товаров. Практически были порваны те кооперационные связи, которые скрепляли народное хозяйство и обеспечивали работу и крупных, и некрупных промышленных предприятий. Это был просто хаос.

В политику Аркадия Чернецкого привел губернатор Свердловской области Эдуард Россель Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фоне вот такой ситуации директора крупных свердловских заводов обратились к руководителю Свердловской области Эдуарду Эргартовичу Росселю с тем, что нужно срочно принимать меры, назначать кого-то в городе руководителем. Он предложил выбрать из среды директоров, тех, кого, по мнению руководителей предприятий, можно было назначить.

Были достаточно долгие и бурные обсуждения, но, в конечном итоге, мнение руководителей директоров было такое: назначить Чернецкого. Во-первых, он самый молодой из нас, а, во-вторых, у него дела на заводе идут более или менее прилично. Поэтому коллективу будет проще всего расстаться со своим директором.

РОССЕЛЬ УГОВАРИВАЛ КОЛЛЕКТИВ ДВАЖДЫ

С этим мнением Эдуард Россель поехал на завод согласовывать мой перевод на должность руководителя города, а трудовой коллектив сказал, что нет, мы директора не отпустим. Мы только зажили более или менее спокойно и уверенно. Мы не хотим.

В общем, в течение какого-то времени этот вопрос не решался. Потом Россель и директора вместе с ним приехали вместе на завод. Было новое собрание трудового коллектива. В конечном итоге губернатор и директора других заводов «уломали» трудовой коллектив. Было принято решение о том, чтобы направить меня на работу в город.

Тогда это должно было быть утверждено указом президента, такая норма действовала для городов – столиц субъектов РФ. Но до этого должно было быть утверждение на малом совете Городского совета. Был такой орган.

Мы прошли эти утверждения, были направлены документы в Москву. В этот день, 30 января, указ Бориса Ельцина был подписан. Вот так я оказался во главе администрации города Екатеринбурга.

Самыми трудными в работе на новом месте стали первые несколько месяцев, нужно было сформировать команду и спасти город от голода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настроений оставить пост в сложные моменты у меня никогда не было. Я достаточно осознанно всегда подхожу, если сомневаюсь в чем-то, то свои сомнения сформулирую.

ГОРОД БЫЛ НА ГРАНИ ГОЛОДА

Было очень сложно. Я просто не припомню в последующие годы ничего более сложного и ничего более страшного, чем было в первые месяцы. В первую очередь это было связано с тем, что мы стояли на пороге голода в городе, когда связи были разорваны, централизованное снабжение было прекращено, и нам нужно было решать вопрос, как накормить людей, нам нужно было решать вопрос, как трудоустроить людей, чтобы не было массовой безработицы.

Потому что началось массовое высвобождение людей с крупных промышленных предприятий. Нужно было обеспечить маломальскую социальную стабильность.

Это были действительно чрезвычайно сложные годы, но мыслей о том, что надо бросать, уходить, бежать от этой работы, у меня никогда не было. Если я за какую-то работу берусь, то довожу это дело до конца.

ЕЛЬЦИН БЫЛ РЕШИТЕЛЬНЫМ И СМЕЛЫМ

Вы спрашиваете о моем отношении к Борису Ельцину, скажу, что я не так часто с ним общался. Когда он работал в Свердловской области, я работал заместителем директора завода. Это был не тот уровень, который общался с секретарем обкома партии. На каких-то крупных общих совещаниях мы встречались. Но встречались по принципу: он сидел в президиуме, а я в зале.

В 2010 году Аркадия Чернецкого на посту мэра Екатеринбурга сменил Евгений Порунов(слева) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда я работал во главе города, да, мы действительно с ним встречались. Он человек был достаточно решительный. Сегодня много говорят о том, просчитывал ли он или не просчитывал те шаги, которые совершал. Наверное, было достаточно сложно все эти шаги просчитать. Несомненно, был человеком смелым, потому что решиться на те тектонические сдвиги, которые состоялись в нашем государстве именно в этот период, не каждый бы смог. Результаты этой решительности не всегда были положительными. Сегодня мы в состоянии дать оценку, что было сделано на пользу государству, а где были допущены ошибки.