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Общество31 января 2022 13:35

Считал, что это безопасно: в Нижнем Тагиле пьяный отец катал детей на снегокате, привязанном к машине

Теперь 35-летнему мужчине грозит крупный штраф
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле нерадивый отец решил развлечь своих детей в выходном день весьма опасным способом. Будучи нетрезвым, он сел за руль своей иномарки Hyundai, прицепил к ней с помощью веревки снегокат, на который посадил сына и дочку. После чего кортеж помчал по улицам частного сектора. В какой-то момент их и заметили автоинспекторы, которые патрулировали территорию.

- Известно, что автомобилем управлял 35-летний отец несовершеннолетних. Он пояснил, что не видит никакой опасности, катая своих детей таким способом. При общении с мужчиной автоинспекторы заподозрили, что мужчина находится в нетрезвом состоянии, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Мужчину заметили автоинспекторы, которые патрулировали территорию

Мужчину заметили автоинспекторы, которые патрулировали территорию

Фото: Олег УКЛАДОВ

Результат освидетельствования на месте составил 0,635 мг/л в выдыхаемом воздухе. На водителя составили административный протокол за пьяное вождение, за это ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. Также горе-отцу предстоит ответить за нарушение правил перевозки пассажиров.

Информацию об инциденте передали в подразделение по делам несовершеннолетних. Мужчину могут наказать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ
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