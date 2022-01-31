Илана считает такое отношение лицемерной толерантностью. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева жестко высказалась о последней серии «Секса в большом городе». По сюжету главная героиня в исполнении Сары Джессики Паркер наводит справки о новой молодой соседки, которая купила квартиру в Верхнем Ист-Сайде. На что получает ответ «русская проститутка», именно так создатели сериала решили «логично» объяснить состоятельность девушки.

- В сериале технично оскорбили русских женщин, назвав проститутками, - пишет Илана. - Если бы такое сделали с темнокожей или латиноамериканкой, был бы скандал. Какое лицемерие. Я считаю, что нужно заявить с тем, что мы не согласны и нельзя такое делать. Такая выборочная и лицемерная толерантность. Ненавижу двойные стандарты. Такое ощущение, что это расизм русских. Ну, так-то можно их понять. Над афроамериканцами шутить нельзя, над геями нельзя, про трансов лучше тоже ничего не упоминать. Остаются только…русские женщины. Я просто не люблю, когда дают ярлыки по национальности.

Напомним, что ранее недовольство серией выразила и экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина.

- У нас был такой ажиотаж от выхода продолжения сериала «Секс в большом городе» и какое разочарование я сегодня испытала на просмотре 8 серии, где оскорбили русских женщин! Сериал, который построен на всеобщей толерантности, но при этом вешают ярлыки на русских на весь в мир! — написала она у себя в сторис.

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