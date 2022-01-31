В Свердловской области анонсировали новые ограничения из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом осложняется с каждым днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области 1 февраля объявят о новых ограничениях в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Новые меры борьбы с ковидом анонсировал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Конечно, мы пойдем на дополнительные ограничительные меры. Те меры, которые нам продиктованы санитарными врачами и медицинскими работниками, мы, естественно, будем делать, - заявил зам губернатора Свердловской области.

Павел Креков заявил, что в понедельник ситуацию в регионе представители власти обсудят с медицинским сообществом, чтобы после этого окончательно сформировать список ограничений.

Что касается нынешней ситуации, то ее Креков назвал «достаточно сложной».

- Мы имеем достаточно серьезное развитие новой инфекции, нового штамма. Новый штамм постепенно начинает доминировать, - заявил зам главы региона.

По его словам, сейчас все службы, связанные с борьбой с пандемией, принимают по 7 тысяч звонков в сутки. Однако этого недостаточно.

- Мы 30 января подключили колл-центр, который работает на базе медицинского колледжа. Тем не менее, этого недостаточно, потому что с каждым днем звонков становится все больше. Граждане жалуются, потому что они не могут дозвониться на службу «122», - рассказывает Павел Креков.- Поэтому мы сейчас прорабатываем с «Ростелекомом» подключение дополнительных мощностей, которые дадут нам в общей сложности около 10 тысяч звонков дополнительных. И также прорабатываем с «Мотивом» открытие дополнительного колл-центра. Это будет сделано в течение ближайших двух дней.

Полностью подключена Служба медицины катастроф: со своими машинами, со своими бригадами. На станцию скорой помощи дополнительно отправили 11 водителей. Это связано с желанием увеличить количество выездных бригад, потому что дополнительные автомобили выделены.

- 40% от количества звонков, которые могли бы отсутствовать, дав возможность колл-центрам и диспетчерам скорой помощи работать с теми, кому необходима помощь. Кто-то любопытствует, кто-то просит совета. Конечно, панические настроения никогда пользы не приносят. Надо всем успокоиться и понимать, что, если у больного среднее или незначительно выраженное заболевание, то беспокоить станцию скорой медицинской помощи, наверное, не нужно, - говорит заместитель губернатора Свердловской области. - Тут нужно позвонить на номер «122», подключить амбулаторное звено. Пока, к сожалению, очень большое количество звонков, которых теоретически могло бы и не быть. Сейчас более 1000 человек отправлены на работу во все муниципальные образования. Это студенты-медики пятого курса.