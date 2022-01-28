На Урале голодный парень устроил поножовщину из-за холодной шаурмы

Два человека получили незначительные травмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Серове холодная шаурма стала причиной поножовщины в пивном магазине. Ожидания 21-летнего парня от оплаченного ужина не оправдались, а решение вопроса оказалась слишком радикальным. Последствия потасовки попали на видео.

- Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 115 УК РФ «Причинение легкого вреда здоровью», - сообщил «КП»-Екатеринбург пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Тревожный сигнал в дежурную часть территориального ОВД о том что в пивном магазине «Разливной» на улице Ленина, 160 идет драка поступило в 00:51от ЧОП «Бастион С». Оперативно прибывшие на указанный адрес сотрудники полиции установили всех участников инцидента и опросили их. Как выяснилось, местный житель 2000 г.р со своим знакомым пришли в торговую точку, где в ходе словесной перепалки обычная бытовая ссора переросла в поножовщину. Один из конфликтующих схватил канцелярский нож с прилавка и стал им размахивать, якобы, для того чтобы защититься. В итоге два гражданина получили незначительные повреждения колюще-режущим предметом в области предплечья. Госпитализация им не потребовалась, но медицинская помощь оказывалась. Врачи были вынуждены полученные раны зашивать. Пострадавшим мужчинам необходимо пройти судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления степени тяжести полученных травм. По итогам проверочных мероприятий представители МВД примут обоснованное решение.

Теперь проблемы могут возникнуть не только у любителя есть на ночь. Полиция намерена добиться сокращения работы пивного магазина.

- Руководство полиции Серова намерено направить в администрацию города официальное представление в связи с случившемся на ограничение работы данной торговой точки в ночное время, так как работает она до трех часов ночи, привлекая к себе асоциальных личностей, склонных к противоправной деятельности, - добавил полковник Горелых.