Поступить на бюджет в крупнейший ВУЗ Урала проще, чем кажется

Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

25 января в День российского студенчества на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге (92,3 FM) начальник управления дополнительного образования и профориентации УрФУ Максим Шнырев и председатель Союза студентов УрФУ Ойбек Партов рассказали о том, как стать студентом ВУЗа и как потом найти востребованную специальность.

Уральский федеральный университет — не только крупнейший ВУЗ на территории УрФО, он так же входит в десятку крупнейших ВУЗов России. Более 340 образовательных программ направлены на подготовку специалистов более чем по 28 специальностям. Кроме того, студенты УрФУ имеют уникальную возможность получить бесплатно сразу два диплома. В университете существует программа, которая позволяет, например, в течение 2 лет обучаться иностранным языкам под руководством зарубежных преподавателей в Екатеринбурге. А затем на 2 года уехать в Марсель (Франция) и обучаться в бизнес школе KEDGE.

Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

При этом, УрФУ крупнейший ВУЗ на Урале и по количеству бюджетных мест. 9 300 студентов в университете готовы принять на бюджет в следующем учебном году. И, как оказалось, занять одно из таких мест совсем несложно.

- Специально для будущих абитуриентов УрФУ организовал масштабную международную олимпиаду «Изумруд», которая проводится в России и в странах ближнего зарубежья. Победители могут поступить не только в УрФУ, но и в другие ведущие ВУЗы страны без экзаменов. Непосредственно в УрФУ льготы для победителей олимпиады действуют с 9 класса течение 4 лет. Студенты, поступившие таким образом, получают дополнительно стипендию в 20 000 рублей. Кстати, 11 февраля — последний день, когда можно зарегистрироваться для участия в олимпиаде и выполнить задания отборочного этапа дистанционно», - поделился одним из секретов успешного поступления Максим Шнырев.

Для тех, кто не стал участником олимпиады, поступление организовано на общей основе. Для удобства будущих студентов, расширен список предметов, балл ЕГЭ по которым учитывается при поступлении на одну специальность. Абитуриент может выбрать для подачи предмет, по которому бал выше.

Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

А для тех, кто хотел бы испытать на себе преимущества обучения в университете, организован тест-драйв. Знаковый проект, который показывает УрФУ изнутри, дает возможность старшеклассникам попробовать обучение на вкус. До 11 февраля можно успеть зарегистрировать участие в тест-драйве на сайте УрФУ и в весенние каникулы на несколько дней стать полноценными студентом: пообщаться с преподавателями, другими учащимися и абитуриентами и даже пожить в общежитии.

УрФУ — это, в том числе, и большой мощный магистерский университет. На выбор есть несколько десятков направлений подготовки. А так же большое количество бюджетных мест. Экзамены в этом году можно сдать в дистанционном формате в виде тестов на сайте УрФУ.

В университете существуют две структуры, которые помогают студентам с трудоустройством: это сам университет и центр трудоустройства, в ведение которого входят практики, проектное обучение и в том числе частичное взаимодействие с работодателями. А еще есть Союз студентов, который организуют мероприятия событийного характера. Если говорить про первую часть, то кроме традиционных практик и профориентированных часов, в университете реализуется проектное обучение и ежегодно тысячи студентов (в этом году более 5 000) выполняют заказы от работодателей. В этом году более 180 компаний-работодателей предложили свои кейсы студентам, обучающимся в университете. К 2024 в УрФУ рассчитывают, что все 100% студентов будут учиться в форме проектного обучения.

Фото: предоставлено пресс-службой УрФУ

Главный проект, организованный Союзом студентов совместно с университетом в направлении трудоустройства — «Время карьеры». Это ежегодная крупнейшая в России выставка работодателей, организованная в первую очередь для студентов УрФУ. Мероприятие проходит в Екатеринбурге бесплатно для всех студентов и молодежи. В выставке традиционно принимает участие большое количество компаний, которые не только представляют свои вакансии, но и выступают с мастер-классами, проводят собеседования на месте.

- У любого студента нашего университета есть ежедневная возможность найти работу своей мечты и работодателя себе по вкусу. Можно получить работу, еще даже не получив диплом. Задача университета подготовить выпускника к рынку труда, снабдив его универсальными компетенциями, сделав профессионалом, в какой-то области, а обучить его определенными навыками, адаптировать на конкретном производстве – задача работодателя. Только в такой связке можно достичь гармонии», - ответил на вопрос о конкурентоспособности выпускников УрФУ на рынке труда Ойбек Партов.