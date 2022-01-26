В феврале туры из Екатеринбурга не пользуются большой популярностью среди свердловчан Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зимние каникулы прошли, и вместе с ними снизился наплыв желающих отдохнуть за границей. Турагентства снижают по традиции цены, так что февраль – лучшее время, когда можно сэкономить на поездке и получить заряд эмоций. Рассказываем, в какие страны можно слетать из Екатеринбурга в феврале 2022 года.

В феврале 2022 года туры из Екатеринбурга не пользуются большой популярностью среди свердловчан.

– Февраль – это традиционно период низкого сезона. И с конца января стоимость на туры существенно снижается. Это привлекает большое количество отдыхающих, что, безусловно, большой плюс, – рассказал журналисту «КП-Екатеринбург» Президент Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В феврале стоимость на туры существенно снижается, и это привлекает туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации эксперта, небольшой всплеск туристов может прийтись на 23 февраля 2022 года, хотя туры на эту дату будут не заезжены, в сравнении с 8 марта.

Отправиться из Екатеринбурга в феврале 2022 года можно в Венгрию. Из стран Европы эта страна для туристов Свердловской области остается востребованной в течение года.

– Мы ожидаем открытие Малайзии, но пока еще это не произошло, его рано анонсировать, – прогнозирует Президент Уральской Ассоциации туризма.

В тренде в феврале 2022 года из Екатеринбурга останутся Турция и Египет. Эти страны будут популярны и в этом месяце.

Рассказываем, какие есть туры из Екатеринбурга за границу в феврале 2022 года.

ТУРЦИЯ

В Турции можно слетать в тур на побережье либо взять экскурсионный тур в Стамбул Фото: Дарья АСЛАМОВА

Здесь турагентства предлагают два направления тура: первый – в сторону побережья, второй – экскурсионный тур в Стамбул.

Тур на побережье подойдет любителям спокойного отдыха. Турагентства предлагают туристам перелет из Екатеринбурга в город Турции Кемер. Здесь днем можно погреться на песчаном пляже. А вечером сходить в Хаммам.

Если брать экскурсионный тур, то туда входит проживание в отеле и городской отдых. Сюда можно выбраться не только в столицу Турции Стамбул, но и в регион Каппадокия.

Есть отдельный тур «Великолепный век», который включает в себя тур по историческим местам Турции. Так, например, во время этого тура можно увидеть Голубую Мечеть, Хаммам Хюррем Султан или Мечеть Сулеймание.

В турагентстве Coral Travel предлагают экскурсионный тур из Екатеринбурга в Турцию, по которому туристам за девять дней предлагают посетить тур, посетив города и природные места Турции: Стамбул, Бурса, Паммукале, Конья, Каппадокия и Анкара.

Также в тур из Екатеринбурга можно съездить в город Турции Анталья, который расположен на побережье, но из-за непопулярности тура в феврале 2022 года вылетов сюда меньше.

– На данный момент в Анталью минимальный объем вылетов, потому что все-таки не сезон и желающих немного, из-за этого часть отелей закрыта, – предупреждает Президент Уральской Ассоциации туризма.

В среднем полный пакет поездки в Турцию из Екатеринбурга в феврале 2022 года стоит от 47 тысяч рублей. Цена указана за одного человека на девять ночей в четырехзвездочном отеле. В стоимость пакета входит перелет, проживание, завтрак и трансфер.

ЕГИПЕТ

Любителям полежать на пляже или тем, кому интересен дайвинг, Египет придется по душе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любителям полежать на пляже или тем, кому интересен дайвинг, такой вариант придется по душе. Местные экскурсоводы устраивают здесь морские прогулки с возможностью погружения в воду.

– В Египет сейчас едут в первую очередь ради того, чтобы поплавать на море. Кроме того, в Красном море классная подводная жизнь. Так, например, здесь можно посмотреть на рифы. Обязательно возьмите с собой маску и ласты, – советует оператор турагентства ANEX Tour .

Тем, кто хочет съездить в Египет от 10 ночей, можно съездить до Каира, чтобы посмотреть на пирамиды на окраине города.

Кстати, тем, кому нужен плавный заход в воду, подойдет пляж в Хургаде.

Что касается погоды в феврале 2022 года в Египте, тут тоже зима. Правда, намного теплее, чем в Свердловской области.

– С погодой там все прекрасно до трех, четырех часов дня, в это время спокойно все купаются и загорают. В среднем температура воздуха там 24-25 градусов и воды 25-26 градусов. Плюс ко всему, большинство отелей работают по зимней концепции, то есть бассейны подогреваемы. Позагорали, покупались на пляже и ближе к обеду можно перебираться к бассейну, – дополняет оператор.

В среднем полный пакет поездки в Египет из Екатеринбурга в феврале 2022 года стоит от 32 тысяч рублей. Цена указана за одного человека на семь ночей в трехзвездочном отеле. В стоимость пакета входит перелет, проживание, медицинская страховка и трансфер.

ВЕНГРИЯ

Прилететь из Екатеринбурга в феврале можно в самое сердце Европы – Венгрию Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прилететь из Екатеринбурга в феврале 2022 года можно в самое сердце Европы – Венгрию. Туроператоры предлагают свердловчанам слетать в столицу Венгрии Будапешт. Здесь можно посмотреть «визитные карточки» города – Венгерский парламент, Будайскую крепость, а также прогуляться по центральному проспекту Андраши.

– Обычно туристы заказывают обзорные экскурсии либо сами берут машину на прокат, потому что в основном есть туры только в Будапешт без выезда в другие города Венгрии, - рассказал оператор турагентства PEGAS Touristik.

В среднем полный пакет поездки в Венгрию из Екатеринбурга в феврале 2022 года стоит от 65 тысяч рублей. Цена указана за одного человека на семь ночей в трехзвездоччном отеле. В стоимость тура входит перелет, завтраки в отеле, трансфер и медицинская страховка

ДОМИНИКАНА

Улететь в Доминикану дешевле 100 тысяч не получится из-за перелета в 13, 5 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какие ассоциации у вас вызывает Доминикана? Конечно же, белый песок, пальмы, голубое море и соломенные домики. А еще большие цены на такой курорт. Так, по информации от турагентств, улететь сюда можно не дешевле, чем за 100 тысяч.

– Доминикана, видите, не близкая страна, 13,5 часов лета, поэтому стоимость получается за счет перелета достаточно высокая. Вариантов есть много, можно смотреть, но в любом случае это будет больше 100 тысяч , – рассказали в турагентстве «Клуб путешествий Крылья».

Свердловским туристам предлагается улететь в Доминикану из Екатеринбурга на десять дней. Отели предлагаются в категории четыре и пять звезд.

Доминикана имеет выход к Атлантическому океану и Карибскому морю. В турагентстве советуют, тем, кто любит температуру потеплее, подойдут Карибы, а любителям волн – Атлантика.

Кстати, в Доминикану туристы оправляются чаще зимой.

– Доминикана у нас популярна зимой, потому что летом много других курортов, которые находятся поближе, та же Турция, та же Европа например, поэтому перелет в Доминикану из России не принято ставить в летний период. А если и ставят, то рейсы, в основном, из Москвы, - рассказал оператора турагентства «Клуб путешествий Крылья».

В среднем полный пакет поездки в Доминикану на Карибы из Екатеринбурга в феврале 2022 года стоит от 140 тысяч рублей. Цена указана за одного человека на десять ночей в пятизвездночном отеле. В стоимость тура входит перелет и отель по системе «Все включено».

В среднем полный пакет поездки в Доминикану на Атлантику из Екатеринбурга в феврале 2022 года стоит от 110 тысяч рублей. Цена указана за одного человека на десять ночей в пятизвездночном отеле. В стоимость тура входит перелет и отель по системе «Все включено».

ОАЭ

Самый знаменитый среди туристов тур в Арабские Эмираты - это тур в Дубаи Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Если брать самый знаменитый и распространенный среди туристов тур в Арабские Эмираты, то это конечно, Дубаи, потому что там можно посмотреть на небоскреб Бурдж-Халифа, на поющие фонтаны и многие другие достопримечательности там.

Также операторы предлагают и другие туры. Например, есть тур в столицу ОАЭ Шарджа. Но в турагентствах предупреждают, что там есть ограничения по дресс-коду и программах.

Можно посмотреть на тур в Абу-Даби, но этот Эмират больше административный центр, чем туристический.

Если смотреть туры на пляжный отдых в ОАЭ, здесь можно полететь в Рас-эль-Хайма либо Аджман. Но в турагентствах предупреждают, что инфраструктура там не особо развита.

Поэтому, в основном, многие туристы сводятся к Дубаи. В среднем полный пакет поездки в ОАЭ в Дубаи из Екатеринбурга в феврале 2022 года стоит от 50 тысяч рублей. Цена указана за одного человека на десять ночей в пятизвездочном отеле. В стоимость тура входит перелет и завтрак в отеле.

ТАИЛАНД

В 2022 году нельзя просто так попасть в Таиланд из Екатеринбурга. Для этого нужно открыть Thai Pass – веб-сайт для иностранных туристов, где можно заполнить информацию о поездках и здоровье.

Также в Таиланд нужна вакцина от коронавируса и по прилету два ПЦР-теста. Разместиться в гостинце тоже будет не так просто, так как места для проживания ограничены.