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Политика24 января 2022 3:30

О борьбе с коронавирусом, выборах губернатора и общении с президентом: прямой эфир с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отвечает на вопрос в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» 24 января 2022 года
Авторы (3):
Павел ФИЛИППОВ
Павел ФИЛИППОВ
Людмила ВАРАКИНА
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Владимир Якушев отвечает на актуальные вопросы на радио "КП"

Владимир Якушев отвечает на актуальные вопросы на радио "КП"

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

24 января в 17 часов на радио «Комсомольская правда» полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в прямом эфире отвечает на вопросы.

Как решается проблема нехватки кадров в медицине и справится ли система с очередной волной коронавируса? Каким должен быть кандидат на пост губернатора Свердловской области в непростых условиях пандемии?

Как Владимир Якушев лоббирует интересы регионов УрФО в Москве, и в каких случаях пишет Владимиру Путину? Остается ли у полпреда время на отдых и какую музыку он предпочитает слушать?

На эти и другие вопросы Владимир Якушев отвечает в эфире радио «Комсомольская правда».

Телефон прямого эфира: 8(343)385-09-23

WhatsApp +7953-385-09-23

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