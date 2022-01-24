О борьбе с коронавирусом, выборах губернатора и общении с президентом: прямой эфир с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым

Владимир Якушев отвечает на актуальные вопросы на радио "КП" Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

24 января в 17 часов на радио «Комсомольская правда» полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в прямом эфире отвечает на вопросы.

Как решается проблема нехватки кадров в медицине и справится ли система с очередной волной коронавируса? Каким должен быть кандидат на пост губернатора Свердловской области в непростых условиях пандемии?

Как Владимир Якушев лоббирует интересы регионов УрФО в Москве, и в каких случаях пишет Владимиру Путину? Остается ли у полпреда время на отдых и какую музыку он предпочитает слушать?

На эти и другие вопросы Владимир Якушев отвечает в эфире радио «Комсомольская правда».

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