В Екатеринбурге две хрупкие девушки скрутили парня, собиравшегося вынести из магазина патчи для глаз и крем

Фото: "Инцидент. Екатеринбург"

В Екатеринбурге две хрупкие девушки, которые трудятся в сети магазинов «Жизньмарт», смогли скрутить молодого парня, пытавшегося вынести из магазина несколько упаковок патчей на глаза, а также крем для лица. Как оказалось, все произошло в торговом павильоне, расположенном на улице Белинского. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент.Екатеринбург».

Камеры видеонаблюдения, установленные в магазине, засняли парня, который, стоя у витрины, воровато смотрит по сторонам, а затем начинает складывать товар в карманы куртки. Однако воришка не знал, что его появления здесь ждали, ведь он не в первый раз выносит продукцию сети.

Фото: "Инцидент. Екатеринбург"

Когда молодой человек уже стоял у дверей и собирался покинуть помещение, к нему подбежали две девушки, которые собрались остановить его, он попытался сопротивляться, завязалась потасовка, в которую включился еще один мужчина, только после этого его удалось задержать.

- Гражданин доставлен в отдел полиции номер три по подозрению в хищении товара из аналогичного магазина, расположенного на улице Блюхера. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД по Екатеринбургу.

Горе-воришку доставили в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам основателя сети Ивана Зайченко, продавцов ранее предупреждали о серийном воришке, поэтому консультанты были готовы к его визиту.