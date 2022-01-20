Геноцид не может быть внутренним делом ни одной страны, это трагедия всего человечества в целом

Более 20 лет в Китае осуществляется уничтожение ни в чем не виновных людей за их духовные убеждения, никак не связанные с политикой.

ГЕНОЦИД В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ

Это преднамеренное истребление целых народов, национальностей, этнических, расовых и религиозных групп. В 2005 г. Генассамблея ООН для напоминания будущим поколениям о трагедии провозгласила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста.

История ХХ века изобилует трагическими примерами геноцида.

Официально признанный геноцид армян осуществлялся на территориях, контролируемых властями Османской империи, в период с 1915 по 1923 год путем физического уничтожения и депортации. По оценкам историков, было убито до 1,5 миллиона армян. Массовое истребление нацистами евреев во время Второй мировой войны унесло жизни около 6 миллионов человек.

Но самыми массовыми были геноциды в странах с коммунистическим правлением, которые осуществлялись компартиями с целью удержания власти.

Так, в Камбодже в период с 1975 по 1979 год красными кхмерами было уничтожено не менее 25 % населения страны. После захвата власти компартией в Китае (1949 г.) за годы ее правления в результате различных политических кампаний и Культурной революции умерли насильственной смертью около 80 миллионов китайцев.

День памяти жертв Холокоста учрежден не только в знак памяти безвинно погибших, но и для предотвращения подобных преступлений в будущем. Сегодня это особенно актуально, потому что мир продолжает делать вид, что не замечает геноцида, который творится в Китае.

Санкционированное государством принудительное извлечение органов у живых людей в Китае превратилось в чудовищный бизнес, в чрезвычайно прибыльную индустрию. Это новая форма геноцида - массовые убийства неугодных компартии людей для использования их органов в индустрии трансплантации органов.

Более 20 лет в Китае осуществляется уничтожение ни в чем не виновных людей за их духовные убеждения, никак не связанные с политикой. С 1999 года в КНР жестоко преследуют последователей древней духовной практики Фалуньгун (Фалунь Дафа).

Фалуньгун - это один из видов цигун, традиционно распространенный в Китае. В основе этой практики лежит повышение нравственности по принципу «Истина -

Доброта - Терпение». Благодаря удивительному оздоровительному эффекту эта практика совершенствования стала очень популярной в 90-е годы ХХ века.

В 1999 году, когда число занимающихся (более 70 миллионов) превысило численность правящей в КНР компартии (КПК), из опасения потери идеологического контроля над людьми бывший глава КПК Цзян Цзэминь начал широкомасштабное преследование Фалуньгун.

Практикующих Фалуньгун заключают в тюрьмы, где их избивают, пытают, поражают током электрических дубинок, подвергают сексуальному насилию, заставляют работать в ужасных условиях. Разве это не напоминает методы нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны?

Но компартия Китая использует еще более жестокие, еще более изощренные способы уничтожения неугодных людей. Речь идет о принудительном изъятии органов у узников совести с целью наживы. Последователей Фалуньгун, которые в результате занятий практикой обрели крепкое здоровье, стали цинично использовать как своего рода живой банк органов. У жертв насильственно извлекают органы, после чего тела кремируют.

Эти преступления подтверждены независимым международным Трибуналом по Китаю.

Это форма зла, ранее не виданная на нашей планете!

Международный день памяти жертв Холокоста призывает нас не молчать и не бездействовать, а прислушаться к словам, доносящимся к нам из прошлого.

По словам Альберта Эйнштейна, «мир будет разрушен не теми, кто совершает зло, а теми, кто наблюдает за ними, ничего не делая».

Под бесконечным позором истории окажутся те, кто совершает преступления против человечности, а также те, кто встает на сторону преступников или молча попустительствует злу.

Вечной славой истории будут овеяны подвиги тех, кто противостоял тирании и выступил в защиту бесправных в мире зла или откликнулся на призыв о помощи.