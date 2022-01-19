«Детей то тошнит, то животы у них прихватывает»: Мама мальчика из Верхней Пышмы, который отравился черной кашей, рассказала о питании в детском саду

Женщина уверяет, что проблемы с питанием начались после новогодних праздников. Фото: предоставила Светлана Дружинина.

В Верхней Пышме воспитанники детского сада были вынуждены уйти на карантин из-за массового отравления перловой кашей, которую им давали 12 января в обед. Сейчас проверку в дошкольном учреждении проводят городская прокуратура, региональный Роспотребнадзор, а также комиссия управления образования Верхней Пышмы.

Кроме того, Светлана рассказала, что ее дочка, которая посещает другую группу этого же садика № 2, уже уходила на картин из-за плохого питания. Фото: предоставила Светлана Дружинина.

У Светланы Дружининой сразу двое детей посещают детский садик № 2. Сын - на протяжении двух лет, а дочь уже три года. Женщина уверяет, что проблемы с питанием начались после новогодних праздников: ухудшилось качество еды, да и детям дают не все позиции из меню.

- Питание стало хуже. Было такое, что у моего сына в меню на полдник – булочка и фрукт. Я после садика его спросила, что ему давали, он сказал, что только булочку. Иногда мой ребенок жалуется, что он голодный, а в садике дают кашу на воде, иногда недоваренную и без соли. Еще сын рассказывает, что у него была диарея, болел живот, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Светлана. - Родители других детей из группы уже сдают платные анализы, чтобы подтвердить отравление, а не острую кишечную инфекцию. При этом плата за садик выросла с 1 января этого года. Теперь плачу 3500 с копейками, а была стоимость 3408 рублей.

Светлана утверждает, что ее сын часто жалуеся на то, что еда в садике бывает недоваренной. Фото:предоставила Светлана Дружинина.

По поводу злосчастной перловки у Светланы Дружиной также есть свое мнение. Но воспитатели садика убеждали ее в том, что с кашей все нормально и ее можно есть, а черный цвет - это просто термическая реакция из-за непромытой крупы.

- Я прочитала, что если перловку плохо промывать, то она выделяет вредные компоненты, среди которых глютен, фитиновая кислота, лектины и прочее. Я просто переживаю, что ситуация с отравлением будет повторяться, - делится женщина. – Сотрудники детского садика боятся увольнений. Некоторые признаются, что их просто выживают с работы. Буквально на днях няню отстранили от работы якобы из-за отсутствия прививки от коронавируса. Это нарушение. Интересно, почему только сейчас и как она имела право там работать раньше?

Родители утверждают, что их дети почувствовали себя плохо после черной перловки. Фото: скриншот.

К слову, внезапный карантин в группе застал женщину врасплох, и ей пришлось брать вынужденный отпуск на работе. Она работает бухгалтером в одной из компаний Екатеринбурга. В настоящий момент она и ее двое детей сидят дома. Ее сын уже чувствует себя гораздо лучше. Но по ее словам, только одному ребенку из группы врач поставил диагноз «отравление». Остальные родители также встревожены и пишут, что их дети жалуются на больные животики. Кроме того, Светлана рассказала, что ее дочка, которая посещает другую группу этого же садика № 2, уже уходила на картин из-за плохого питания.

- Это было в декабре, сразу после новогоднего утренника. Тогда 8 или 9 человек просто рвало. Невозможно же, чтобы детей постоянно – то тошнило, то животы прихватывало. Тем более, когда такое происходит с большинством малышей группы, - возмущается Светлана.

Группа детей отправлена на карантин до 25 января.Фото: предоставила Светлана Дружинина.

Заведующая детского сада №2 Наталья Поцюпан в настоящий момент находится в отпуске без сохранения заработной платы. В разговоре с «КП»-Екатеринбург она отметила, что факт плохого питания в детском саду не доказан. Также она не подтвердила и не опровергла информацию о том, что дети на карантине.

- Это недостоверная информация. На следующей неделе проведут проверку. У нас имеются все документы на поставку и качество продуктов. Были случаи, когда родители жаловались в Роспотребнадзор на рыбу и курицу порционные. По результатам проверки все холодильные зоны и продукты соответствуют качеству. Неадекватных много, - ответила Наталья Поцюпан.