Почему все больше людей идут учиться управлению в РАНХиГС

Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС - Уральского института управления

В ноябре исполнилось 30 лет с того момента как Уральский институт управления (входит в РАНХиГС, - Прим. Ред.) открыл двери своей приемной комиссии для всех желающих, а не только для партийной элиты. Теперь, спустя почти треть века, один из ведущих вузов Урала задает новые тренды в подготовке управленцев. О некоторых из них его руководители рассказали в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3FM).

СО ШКОЛЫ ВИДЕЛ СЕБЯ МЭРОМ

Свежее достижение РАНХиГС – победа в гранте «Приоритет-2030». Это проект Министерства образования и науки РФ, направленный на поддержку новых разработок в лидирующих вузах. Уральский институт управления заявился на статус одного из экспериментальных образовательных хабов, где будут отрабатываться новейшие технологии высшего образования. Уже сейчас филиал Президентской академии (как еще называют РАНХиГС) создает первый на Урале многопрофильный бакалавриат, набор на который откроют уже предстоящей весной. Кроме того, в течение года институт обучит сотни учителей и школьников Свердловской области разработке проектов развития родных городов, поселков и сел. Это спецпроект «Приоритета-2030», который называется «Академия будущего – для будущего России».

- Оба проекта реализуются как общая программа обучения комплексному развитию территории, - объясняет Игорь Челак, и. о. декана факультета государственного и муниципального управления УИУ, - И это не про снос бараков и прокладку труб, это про принципы гражданского самоуправления и генерации новых идей на самых разных уровнях. Очень многое здесь зависит от взаимодействия, коммуникаций – властей и населения, в том числе детского; бизнеса и науки; традиционной для региона индустрии и нового креативного класса.

Именно через более тесное сотрудничество с местными властями институт будет создавать «цепочку проектирования» новой жизни на местах: от школьных идей через многопрофильный бакалавриат к полноценной научно-исследовательской работе в аспирантуре. И местные власти, похоже, давно ждали такой инициативы от сферы образования и науки: им нужны свежие идеи и совершенно не нужен отток талантливых детей в большие столицы. Ожидается, что такой отток ослабнет, ведь если школьник реализовал идею по развитию родного места, он и относиться будет к нему иначе. А отучившись науке управлять, захочет вернуться.

Фото: КП

НА ЭКЗАМЕН СО СТАРТАПОМ

Как рассказал в радиоэфире директор Уральского института управления Руслан Долженко, по новой схеме бакалавр уже через два года базового обучения сможет выбрать себе конкретное направление подготовки. Пока их пять: медиакоммуникации в органах власти; экономика умного города; молодежная политика; инвестиционное проектирование и маркетинг территории; развитие экосистем территории.

Очевидно, что институт не сможет реализовать все задуманное без поддержки реального сектора – активных властей и неравнодушного бизнеса. Вовлечению практиков в образовательный процесс способствует интересное нововведение, успешно апробированное в прошлом году – защита дипломов в формате стартапов. Студенты за два года проектируют небольшой бизнес, а затем доказывают его жизнеспособность.

- Это та же выпускная квалификационная работа, но с «изюминкой» - рассказывает Елена Качанова, декан факультета экономики и менеджмента. – Минувшим летом у нас на защите была привычная комиссия, а в наступившем году создадим комиссию именно под стартапы – из потенциальных инвесторов.

ПАНДЕМИЯ ТРЕБУЕТ ЮРИСТОВ

Сотрудники РАНХиГС также отметили, что сейчас в России значительно повысился интерес абитуриентов к юридическим специальностям. Этот тренд, по их словам, сформировали и экономика, и пандемия.

- В этом году у нас достаточно приличный набор взрослых людей на магистратуру, - говорит Ксения Нуштайкина, декан факультета права и безопасности. - Многие бизнесмены приходят, чтобы лучше разбираться в своем деле, строже контролировать его. Очень многие представители силовых структур повышают качество своего образования на открывшемся в прошлом году профиле «Юрист в сфере правоохранительной деятельности».

Из-за пандемии обучение в вузе проходит, как в дистанционном формате, так и в классическом – очном. Тут зависит от курса. Студенты первого – сидят в аудиториях. Студенты постарше – иногда слушают лекции «на дистанте», а на семинары приходят в учебный корпус. Дистанционный формат прижился. Более того, иногда он позволяет расширить число преподавателей за счет топовых столичных лекторов РАНХиГС.

КСТАТИ!

Главное событие в жизни вуза

Деятельность РАНХиГС не ограничивается подготовкой управленцев. Президентская академия организует важные дискуссионные площадки федерального уровня. И здесь тоже успешно практикуется онлайн-формат. 13 и 14 января преподаватели уральского филиала приняли онлайн-участие в Гайдаровском форуме, где ежегодно обсуждается стратегия развития страны на год вперед. К его работе подключился практически каждый второй губернатор страны, а еще были федеральные министры, ведущие ученые, в том числе из-за рубежа.