Фото: Инспекторы ГИБДД зарегистрировали ДТП с материальным ущербом. Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле конфликт таксиста и нетрезвого пассажира обернулся сценой из фильма с Арнольдом Шварценеггером. На улице Юности был замечен Hyundai Accent с мужчиной на капоте. Вот только участникам инцидента было совсем не до веселья. Водитель хотел поскорее избавиться от нетрезвого пассажира. А второй – напротив, изо всех сил цеплялся за возможность уехать.

Позже оба мужчины обратились в полицию с заявлениями.

- 24-летний мужчина отказался вести нетрезвых пассажиров. Когда он попытался уехать, один из мужчин запрыгнул к нему на капот и начал бить по лобовому стеклу. Проехав несколько метров, водитель остановился, - сообщили в полиции Нижнего Тагила.

К счастью, тагильский «терминатор» не получил травм. Но после таких катаний в ГИБДД зафиксировали повреждения автомобиля. Момент поездки опубликовали в группе «Инцидент Нижний Тагил».