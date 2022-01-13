В УК «Квартал» считают, что пенсионерка грубо нарушила требования к вентиляции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следы воды под потолком от растаявшего снега, перила без отделки и трещины в стенах уже стали неотъемлемой частью жизни 67-летней Веры Кочетковой. За пять лет жизни на окраине Екатеринбурга женщина уже отчаялась хоть как-то поменять в лучшую сторону свои жилищные условия.

Пенсионерка, как и многие ее соседи по ЖК «Западный» на улице Очеретина считает себя жертвами недобросовестных коммунальщиков из скандальной компании «Квартал». С конца октября Вера Дмитриевна живет без отопления и горячей воды. В такой же ситуации ее соседка снизу. Инициативная группа обратилась к «Комсомолке» с просьбой осветить конфликт.

ДОЛГИ, ОБЫСКИ, УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Терпение жильцов «Западного» давно было на исходе, но последней каплей стали повышенные тарифы по квартплате. С весны 2021 года людям стали приходить перерасчеты с формулировкой «доначисление по решению суда». Затем дополнительные строчки исчезли из платежек, но плата за квадратный метр жилья повысилась на 4 рубля и 63 копейки – до 25,65 рубля. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области признал такие тарифы незаконными и выдал предписание об устранении нарушений. Но результата это не принесло.

Местные жители говорят, что до поставщиков ресурсов их деньги не доходят. Прокуратура провела проверку и встала на сторону собственников. А вдобавок еще и добилась возбуждения уголовного дела по статье «Причинение имущественного ущерба». При этом в конце сентября ОБЭП проводил обыски в офисе компании.

- Установлено, что УК «Квартал» в 2020 году прекратило перечислять поставщикам энергоресурсов денежные средства за потребленные коммунальные ресурсы. Просроченная задолженность ООО «УК «Квартал» по договору энергоснабжения составила 12 периодов. Вместе с тем, жителями многоквартирных домов, находящихся в управлении УК «Квартал», оплата за коммунальные услуги производится в адрес управляющей организации своевременно, - сообщили в прокуратуре Свердловской области 15 декабря 2021.

В квартире Веры Дмитриевны тепло, но лишь благодаря обогревателям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на возраст, Вера Дмитриевна стала негласным лидером среди активистов, проживающих в «Западном». Сейчас 7 из 12 домов жилого комплекса обслуживаются «Кварталом», но жильцы изо всех сил пытаются уйти «под крыло» к компании «Тандем Сервис».

В октябре одно из собраний по «смене власти» обернулось отключением газа для четырех квартир первого подъезда, где проживает «неудобная» пенсионерка.

- Дочка купила мне эту мансарду в 2017 году. Собственником не являюсь, от чего я для них (коммунальщиков) пустое место. 26 октября я почувствовала, что в квартире стало прохладно. Как оказалось, был отключен весь стояк. Был вырезан кусок трубы, который потом заменили шлангом. Так продолжалось два месяца. Пришлось купить электрические обогреватели, иначе я просто замерзну. А 30 декабря в квартире на втором этаже была перекрыта подача газа. Потом я почувствовала запах, вызвали «Екатеринбурггаз». Была зафиксирована утечка, пришлось все отключать. В итоге первый и второй этаж получили газ, а я и соседка нет, - объясняет Вера Дмитриевна.

Укрытый от городской суеты ЖК «Западный» в шутку называют «отдельным государством» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Офис УК «Квартал» располагается в подвале этого же дома. Вот только в подсобном помещении находится лишь одна женщина. Сама она призналась, что выполняет функции кассира (принимает оплату услуг ЖКХ) и диспетчера по заявкам от жильцов. Разговор с ней очень напомнил ситуации из шоу «Орел и Решка», когда сотрудники ничего не знают о месте, где работают.

- Знаете, я когда-то пришла устраиваться на работу. Подала документы в это окно. Теперь сама в этом окне и сижу. Я никогда начальства в глаза не видела, не знаю что это за люди. Если у жильцов есть претензии по качеству услуг, то пусть к ним и обращаются. Я и так с недавних пор еще и деньги принимаю, - спокойно ответили нам.

Не в обиду ей, но это как у Лермонтова:

Все это было бы смешно,

Когда бы не было так грустно.

ВЗРЫВАТЬ ДОМ НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ

Для жителей «Западного» одной из ключевых фигур всей ситуации является Владимир Михеев. Когда-то он был застройщиком домов на Очеретина. Сейчас же называет себя нанятым представителем от «Квартала». В разговоре с «КП»-Екатеринбург он высказал свою точку зрения. По его словам, пенсионерка из квартиры 12а сама виновата в сложившейся ситуации. Специалист не отрицает, что лично присутствовал в квартире на втором этаже, где перекрывалась подача газа.

- Я прекрасно знаю Кочеткову. Газ в доме и сейчас проведен. Три раза в год мы проверяем вентиляцию. Нет вентиляции – нет газа. Она произвела перепланировку вентиляции и опустила вентиляционный стояк на 150 миллиметров от пола и уменьшила диаметр трубы. Мы в ее присутствии сделали замеры анемометром. Там жидкокристаллический монитор дисплей – показатель был 0. Женщина усомнилась в качестве прибора. Тогда я проверил по старинке: приложил лист бумаги к решетке. Бумага упала. Подача газа будет возобновлена, как только будут оплачены счета за отключение и чистку вентиляции. С жительницей квартиры на третьем этаже ситуация не лучше – она ни разу не предоставила доступ для проверки оборудования. Пусть не беспокоятся, никто взрывать дом не собирается. Если что-то произойдет, то мне как застройщику придется давать объяснения, - заявил в разговоре с «КП»-Екатеринбург Владимир Михеев.

С весны жителям приходится переплачивать за квартплату, сейчас вопрос решается в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учредитель УК Светлана Лунина также объяснила отключение газа грубым нарушением перепланировки вентиляции. Но комментировать повышение тарифов по квартплате отказалась, как и возможное банкротство.Стоит отметить, что на следующей неделе в Арбитражном суде Свердловской области будет рассматриваться вопрос о признании УК «Квартал» банкротом. В картотеке дела указан долг в 36 миллионов рублей.

Мы также обратились в пресс-службу «Екатеринбурггаза» с просьбой рассказать об истинных причинах отключения газа в подъезде № 1.

- Вечером 30 декабря 2021 года аварийная газовая служба АО «Екатеринбурггаз» выезжала по данному адресу на заявку о запахе газа от жителей дома. В подъезде была зафиксирована загазованность. В целях предотвращения дальнейших негативных последствий аварийная бригада незамедлительно отключила подъезд №1 от газоснабжения. О ситуации было сообщено в ООО "УК Квартал". Поскольку дом обслуживает другая организация - ООО «СитГазУрал», на место были вызваны представители данного ООО, от них и зависят дальнейшие действия, - ответили газовики.