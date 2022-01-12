Птица просидела там целый день. Фото: скрин с видео "ЗооСпас Екатеринбург"

В Ревде спасли попугайчика, упавшего в вентиляцию. Как сообщает спасатель «ЗооСпас», птица просидела там целые сутки.

Встревоженная хозяйка пернатого питомца позвонила в службу спасения 9 января. Она рассказала, что попугай сам залез в вентиляционное отверстие под потолком и не может вылезти. Специалисты «ЗооСпас» приехали в этот же день вечером.

- В канале, выход которого открывается в кухню под потолком, эндоскоп ничего не показал, а дно его, как попутно выяснилось, находится ближе к полу четвертого этажа, - поделился спасатель.

Сотрудниками было принято решение залезть на крышу. Фото: скрин с видео "ЗооСпас Екатеринбург"

Сотрудниками было принято решение залезть на крышу пятиэтажного дома в мороз -15. Опуская шланг с камерой, спасатели заметили застрявшую фанеру, которая загораживала проход и угол обзора, но, благодаря стараниям, наконец они увидели несчастную птицу.

- Щебет доносился иногда так отчетливо, как будто птичка совсем рядом, а на самом деле от нас до неё около 15 метров вентиляционной шахты, - пишет рассказчик.

Сложность заключалась в том, чтобы поймать тропического жителя. Специалисты «ЗооСпас» начали спускать специальную кормушку с семечками, которую смастерила хозяйка питомца, и, помогая лампочкой, они попытались поднять попугая.

- Он вскакивает на веревку и начинает карабкаться по ней вверх! Замешательство. Попугай исчез с экрана. Я начинаю поднимать камеру, пытаясь обнаружить его где-то на более высоком уровне, но ничего не получается, он как растворился, - пишет спасатель.

Пернатый потерпевший залез в другой переход. Фото: скрин с видео "ЗооСпас Екатеринбург"

Оказалось, что пернатый потерпевший залез в другой переход, соединяющий несколько вентиляционных каналов, и не обращал никакого внимания на приманку. Сотрудникам спасательной службы пришлось завершить работу поздней ночью и уехать без результата.

На утро хозяйка позвонила специалистам и рассказала, что ее любимый питомец сам вылез по спущенной веревке.