Музыкант дал большое интервью «КП»-Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидера группы «Урфин Джюс» Александра Пантыкина называют «Дедушкой уральского рока», ведь музыкант стоял у истоков свердловского рок-клуба. Известен он и как композитор, и как автор собственного жанра - лайт-опера. Сегодня ему исполнилось 64 года. В честь этого события музыкант дал большое интервью «КП»-Екатеринбург.

1986 год. Гастроли «Урфина Джюса» в Казани. Фото: архив Свердловского рок-клуба

«ДЕДУШКОЙ УРАЛЬСКОГО РОКА НАЗВАЛ СЕБЯ САМ»

- Александр Александрович, в дни рождения некоторые подводят итоги прожитой жизни и ставят для себя новые цели. Как вы оцениваете пройденный этап жизни?

- Человек жив, пока он ставит перед собой задачи и старается их решить. У меня на сегодняшний день задач слишком много. Это планы не на год, и не на два, а на целое десятилетие. Прежде всего, это задачи, связанные с моей творческой деятельностью, с музыкальным театром.

- А можете назвать три цели, которые обязательно хотели бы реализовать до 65-летия?

- За этот год моя главная цель – закрыть все долги. Я имею ввиду, не финансовые долги, потому что у меня их нет, а долги в творческом плане. Из-за пандемии у меня было очень мало времени на реализацию многих проектов. Сейчас, как мне кажется, пандемия спадает. И, я надеюсь, за этот год все эти долги закрыть и после 65 лет идти только вперед. Пока я вижу, что моя голова работает ясно и внятно, все время предлагает какие-то новые идеи, я считаю, есть смысл всем этим заниматься.

Фото: из архива Александра Пантыкина

- Вас часто называют «Дедушкой уральского рока». Есть мнение, что вы сами себя так назвали…Это правда?

- Абсолютная правда. Я сам себя так назвал. Вернее не я, а моя команда. Дело в том, что когда я окончил консерваторию в 1994 году, я выходил на музыкальный рынок и понял, что нужен какой-то бренд, благодаря которому люди меня лучше узнают. Так как меня больше знали как рок-музыканта, а не как композитора, решили создать бренд, связанный с уральским роком. Сначала думали назвать «папой», но папами в 90-е годы называли руководителей ОПГ, поэтому мы «папу» переделали на «дедушку».

I фестиваль Свердловского рок-клуба. 20-22 июня 1986 год. Фото: архив Свердловского рок-клуба

- А как другие уральские рокеры восприняли это?

- Нам было важно, чтобы с моим творческим псевдонимом согласились все музыканты свердловского рок-клуба. Но они сами как-то очень быстро перескочили на эту «кликуху» и стали меня так называть. А потом и все остальные подтянулись.

В 2018 года музыкант был послом России на Чемпионате мира по футболу. Фото: из архива Александра Пантыкина

- Кстати, а как вы относитесь к старости? Она вас не пугает?

- Я пока не совсем понимаю, что это такое. Потому что в душе я остаюсь, как мне кажется, очень молодым. С точки зрения физического ощущения… Да, появились какие-то неприятные моменты. Особенно после того, как в августе 2021 года я переболел коронавирусом и у меня вдруг развился диабет. К сожалению, никто не застрахован от последствий этой жуткой болезни. Но сейчас я, как и прежде, занимаюсь моржеванием, плаванием, йогой. Поэтому в принципе я себя чувствую нормально, и очень надеюсь, что я с этим диабетом справлюсь.

1986 год. Гастроли «Урфина Джюса» в Казани. Фото: архив Свердловского рок-клуба

«МНЕ ПОЛОЖЕНО БЕСПЛАТНОЕ МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ»

- У вас множество наград и премий. В том числе в 2017 году вам дали звание «Почётный гражданин Свердловской области». Эти награды и звания дают вам какие-то привилегии, и часто ли вы ими пользуетесь?

- Такого нет, и не было. Вообще популярность – это страшная штука, от которой я в свое время бежал, когда группа «Урфин Джюс» становилась знаменитой. Популярность очень мешает жить человеку, на неё тратится много нервов и времени. Я человек не тщеславный и не привык кичиться своими победами. Единственное, когда я прибегаю к определенным привилегиям, это когда ко мне обращаются люди, и по мере возможности, пользуясь статусом, я им помогаю.

- Между тем звание «Почетного гражданина Екатеринбурга» дает право бесплатного проезда в общественном транспорте…

- Я не ездил на общественном транспорте уже около 30 лет, потому что я езжу на своей машине. Бывают, конечно, исключения. Меня вот буквально недавно моя помощница Ульяна пригласила прокатиться на трамвае. Мы проехали всего одну остановку, но для меня это было целое событие. Но такими привилегиями я не пользуюсь. Хотя знаю, что среди привилегий, по-моему, есть бесплатное место на кладбище (смеется).

Фото: из архива Александра Пантыкина

- Если не секрет, какая у рок-музыкантов пенсия?

- Пенсия рок-музыкантов простирается от 8 000 до 15 000 рублей. Насколько я знаю, это самые распространенные цифры. Есть отдельные персонажи, которые получают больше, но их очень мало. В основном все получают такую пенсию, и я в том числе.

- А почему вы не переехали в Москву? Многие ваши коллеги давно перебрались туда…

- Я жил в Москве с 2003 по 2013 год. Тогда я очень много писал музыку к фильмам. Через десять лет заказов стало меньше. Поэтому я переехал обратно в Екатеринбург. Москва – не мой город. Это «яма», куда время уходит впустую. Чтобы добраться от одной части города в другую, нужно потратить несколько много часов.

1986 год. Гастроли «Урфина Джюса» в Казани. Фото: архив Свердловского рок-клуба

«НЕЛЬЗЯ БЫЛО ВЫСТУПАТЬ ПОД НАРКОТИКАМИ»

- Есть мнение, что уральский рок стал популярен только за счет того, что Борис Ельцин стал противостоять Советской власти.

- Рок-музыка, не важно, зарубежная она, российская или уральская, возникла, прежде всего, как социальное явление. Она изначально была рождена не как музыкальная часть культуры, а как некий протест. Российская рок-музыка возникла на противостоянии с культурой, которая тогда царила в Советском Союзе. Эта музыка, которая отражала общее настроение народа.

Александр Пантыкин и Егор Белкин на выступлении «Урфина Джюса» на Плотинке. 13 июня 1986 год. Фото: архив Свердловского рок-клуба

- То есть вы считаете, что секрет популярности свердловского рока не в том, что в какой-то момент именно на Урал обратили внимание?

- Нет. Свердловский рок был профессиональнее московского и питерского. Он сразу задал очень высокую художественную планку. Потому что тексты писали такие поэты, как Аркадий Застырец, Илья Кормильцев, Дмитрий Умецкий, Вячеслав Бутусов. Музыкой занимались профессионалы, у которых было ответственное и серьезное отношение, к тому, что происходит на сцене. У нас было невозможно выходить на сцену пьяным или под «наркотой».

После Выступления на I фестивале Свердловского рок-клуба июнь 1986 года. Фото: архив Свердловского рок-клуба

- Но разве в 80-90-х концерты не проводились в пьяном угаре? Об этом ведь многие вспоминают… Например, в книге биографии группы «Nautilus Pompilius» было написано, что музыканты часто и много пили в то время.

- Во время концертов это были единичные случаи. После концертов, да. А вот на самой сцене… В этом не было системы.

- Как вы думаете, у уральского рока есть шанс на возрождение? Современные музыканты могут достичь таких же высот, каких когда-то достигли «Урфин Джюс», «Наутилус» и «Агаты Кристи»?

- Я думаю, нет, но это и не нужно. В то время каждая уральская рок-группа была со своим «лицом». Свое лицо было у «Наутилуса», свое лицо у «Агаты Кристи»… Уральские группы отличались самобытностью, тем, что они не походили ни на кого. А сейчас многие исполнители ориентированы на массового потребителя. Но это совершенно нормально, идет другая эпоха. Каждый музыкант может сделать себе имя, используя новые средства и возможности интернета. На первый план выходит задача писать так, чтобы это вызывало большой интерес аудитории именно в интернете.

Александр Пантыкин и Алексей Могилевский. Фото: архив Свердловского рок-клуба

- Раньше вы говорили, что настоящие музыканты должны быть «про смыслы и идеи». Так что все-таки главное?

- Не нужно путать два понятия: творчество и коммерческие продукты. Сейчас популярными становятся не музыканты, а коммерческие продукты, которые из них умело делают продюсеры. Настоящие музыканты должны идти, прежде всего, от содержания, от песен, от творчества. Но если вдруг это творчество будет приносить тебе деньги, то это значит, тебе очень повезло. Потому что популярными сейчас становятся те исполнители, которые создают то, что диктует им рынок.

Александр с женой Марианной. Фото: из архива Александра Пантыкина

«ЖЕНА НЕ ЗНАЛА, ЧТО Я ВСТРЕЧАЮСЬ С ДРУГОЙ»

- Вас все знают, как лидера группы «Урфин Джюс», как человека, внесшего вклад в развитие культуры и музыки. Но нигде практически нет информации о вашей личной жизни. Как так?

- Во-первых, меня никто не спрашивал, а во-вторых, ничего особенного в моей личной жизни не происходило. У меня пятеро детей и три внучки. С женой мы счастливо живем в браке уже 16 лет. Но я считаю, что моя семейная жизнь не является каким-то интересным предметом для разговора. Если кто-то мне задаст какие-то вопросы, то я на них отвечу, секретов нет.

С женой Марианной и сном Арсением. Фото: из архива Александра Пантыкина

- Со своей третьей женой Марианной Мягковой вы познакомились в 1994, когда были женаты, и у вас было двое детей…

- Да, мы познакомились в 1994 году. Тогда у нас с Марианной сразу возникли чувства, но от жены я ушел не сразу. Мы с Марианной расстались на год, чтобы проверить свои чувства и понять, насколько это не временное увлечение. Через год мы встретились и честно друг другу сказали, что не временное. Тогда я ушел из семьи. Наша жизнь с моей второй женой практически была завершена к тому моменту. В основном мы жили вместе из-за детей. Я все равно старался помочь в воспитании, насколько это было возможно. Я и сейчас помогаю своим бывшим женам. Выполняю роль супруга, только не в постели, а на деле, то есть помогаю финансово и с воспитанием детей. У нас сохранились нормальные человеческие отношения. Мы даже до сих пор собираемся все вместе на какие-то праздники. В нашей семье это нормально. Люди ведь с земли никуда не исчезают. Ты развелся с женой, но она навсегда осталась частью твоей жизни. Главное не доводить отношения до абсурда. Если уж не сложилось, лучше расстаться по-хорошему.

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