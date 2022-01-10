«Это была лабораторная ошибка»: эксперт о новом штамме коронавируса, найденном на Кипре

Кипрский вариант изначально подавался, как гибрид вариантов «Дельта» и «Омикрон». Фото: Иван МАКЕЕВ

Не успел еще новый штамм коронавируса «омикрон» разойтись по планете, как вдруг у него появился конкурент – в понедельник, 10 января, СМИ всей планеты стали сообщать, что на Кипре вирусологи обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Якобы это гибрид уже старого штамма «дельта» и «омикрона». О том, действительно ли появился новый штамм, в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3FM) рассказал эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.

- Мутации вируса происходят постоянно. Омикрон уже разделился на несколько подтипов, - рассказал Александр Соловьев. – Но по кипрскому варианту исследователи сейчас сходятся к тому, что это была лабораторная ошибка. Произошло загрязнение пробы и поэтому случилось смещение результатов. То есть на Кипре это не новый вариант коронавируса, а лабораторная ошибка.

Александр Соловьев рассказал о том, как мог появиться новый штамм коронавируса. Фото: Людмила ВАРАКИНА

Ну а тот новый штамм коронавируса, который в первые дни 2022 года выявили во Франции, к сожалению, не ошибка. Его в страну завезли французы, вернувшиеся из Камеруна.

- Но случаев заболевания этим штаммом немного. И на самом деле прошло уже несколько месяцев, как он появился, - объясняет эксперт лабораторной диагностики. – Широкого распространения он не получил и сейчас вирусологи и эпидемиологи воспринимают его не как штамм, который может вызывать какие-то опасения. Но в целом нужно помнить, что изменения в коронавирусе могут быть и в будущем. Мы уже видели, как появляются штаммы. Этот процесс не останавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса

Неизвестный до этого вариант «ковида» привезли в страну французы, вернувшиеся из Камеруна (Подробнее)

На Кипре обнаружен гибрид штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон»

Он получил название «Дельтакрон» (Подробнее)