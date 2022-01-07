«Почему финал книги так напоминает беспорядки в Казахстане?»: В Ельцин-Центре состоялась презентация романа «Великая кошачья революция»

"Уральская премьера романа для меня была не менее важна, чем презентация во МХАТе", - объясняет автор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антиутопия «Великая кошачья революция» рассказывает о том, как простой домашний кот Пушок становится страшным тираном. Когда на Земле погибает последний человек, мурлыкающая братия начинает строить свое общество. Но оно подозрительно напоминает мир людей…

«ВКР» - это не просто роман. Книга одновременно вышла в бумажном и аудио-визуальном-формате. Роли в аудио-версии озвучивают: Сергей Шнуров, Надежда Толоконникова (признана в России иностранным агентом), Вера Алентова, Тина Канделаки, Евгений Ройзман, Рэпер Сява, Николай Валуев, Владимир Жириновский, Наталья Поклонская, Слава КПСС, Леха Никонов, Mirele, Олег Кашин и бабушка Андрея Горбунова.

Так выглядела афиша мероприятия Фото: Андрей ГОРБУНОВ

В Москве презентация «Великой кошачьей революции» состоялась во МХАТе имени Горького. И вот, наконец, настал черед Урала.

- Я родился в Нижнем Тагиле, 15 лет прожил в Екатеринбурге. Поэтому уральская премьера романа для меня была не менее важна, чем мероприятие в столице, - объясняет автор. - Для уральской презентации я рассматривал исключительно Ельцин-Центр. Для меня это место, где могут встречаться и спокойно дискутировать люди абсолютно разных идей и взглядов. Собственно, у аудио-версии «ВКР» точно такой же посыл: «Очень разные люди (очень разных политических взглядов) должны научиться жить в мире. Пусть этот мир и кошкин. А потом и до человеческой вселенной очередь дойдет». Поэтому, на мой взгляд, ЕЦ и «Великая кошачья революция» идеально подходят друг другу.

Читатели рассудили точно также. Презентация собрала полный зал.

Уральская презентация книги "Великая кошачья революция" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Приятно, что многие уральцы пришли на встречу уже со своими экземплярами романа, - добавляет Горбунов. - То есть люди не ждали презентации, а купили книгу, как только она вышла.

Было много вопросов про звездных актеров аудио-версии «Великой кошачьей революции». В частности: как удалось бесплатно уговорить принять участие в проекте такой звездный состав:

- Главное — общаться со знаменитостями напрямую. Менеджеры и помощники сразу отмахиваются: «Нет, спасибо!» А вот многие звезды при личном разговоре сразу проявляли интерес к проекту, - рассказал главред радио «КП». - Единственное исключение — Владимир Жириновский. У него оказался классный помощник, который и обсудил с патроном его участие в «Великой кошачьей революции».

Роман про котов вызвал много вопросов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди, которые пришли на мероприятие подготовленными, то есть уже прочитав роман, заметили, что фраза героя Владимира Вольфовича в книге оказалась страшно пророческой. По сюжету, по всему кошкиному миру начинают бушевать восстания бедных котов. Они громят банки, мэрию и другие важные здания. И тут персонаж Жириновского изрекает: «Ладно, коты, пойдем поучаствуем в революции. Пора бить витрины и морды конкурентам!». А ведь как раз во время презентации романа события один в один, как в финале книги, разворачивались в Казахстане. «Как вам удалось это предвидеть?», - обратились к Андрею Горбунову читатели.

Презентации книг сейчас проходят вот так! Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Беспорядки в Казахстане — не первые и не последние в истории человечества. Поэтому не нужно быть Нострадамусом, чтобы это предвидеть, - заметил писатель. - Точно также, как мне удалось предсказать некоторые другие события. В книге оппозиционного кота травят изощренным ядом. А потом все мурлыкающее поголовье отправляется на самоизоляцию из-за страшной хвори — черной короначумки. Все эти сюжетные повороты были написаны задолго до 2020 года. Но таков наш мир — здесь периодически возникают эпидемии и здесь, увы, порой травят людей…

Ни один читатель не ушел без ответа. Пусть этот ответ и звучал, как "мяу!" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце Андрей Горбунов пожаловался, что теперь — после успеха «Великой кошачьей революции» - от него ждут других историй про котов. А он бы хотел все-таки вернуться из кошкиного мира в человеческий. Поэтому следующая его книга точно будет не про тех, кто сказал мяу. Это будет альтернативная история 90-х годов.

Завершилась презентация автограф-сессией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отцы и дети встречаются с "Великой кошачьей революцией" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Презентация "Великой кошачьей революции" в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

На презентации было и о чем подумать, и чему улыбнуться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурлыкающая братия начинает строить свое общество. Но оно подозрительно напоминает мир людей… Фото: Алексей БУЛАТОВ