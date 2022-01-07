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Общество7 января 2022 7:20

Родом из детства: как работала Свердловская фабрика игрушек

На ней создавали всеми любимых кукол и конечно же елочные украшения, которые у многих сохранились до сих пор
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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На фабрике делали игрушки, которые до сих пор дороги многим

На фабрике делали игрушки, которые до сих пор дороги многим

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новогодние праздники у каждого из нас стоят дома елочки. У кого-то они украшены современными шарами и цветами с блестками, а у кого-то советскими игрушками, которыми наряжали праздничные деревья еще наши бабушки и дедушки. Откуда они к ним попали? Оказывается многие делали в цехе стеклянных елочных игрушек Сталинского бытового комбината, который располагался в Свердловске.

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ В КАЖДЫЙ ДОМ

В Сталинском бытовом комбинате в Свердловске делали всем известные шишки, чайники, сосульки и фонарики и другие елочные игрушки.Обязательно производились также фигурки Деда Мороза и Снегурочки. Об этом известно из «Плана производства елочных игрушек на ноябрь-декабрь 1948 года». Тогда к Новому году сделали, например, пять тысяч фигурок Деда Мороза и две тысячи Снегурочек.

План производства елочных игрушек Фото: Госархив Свердловской области

План производства елочных игрушек Фото: Госархив Свердловской области

Готовые елочные игрушки развозили по магазинам и новогодним базарам. Последние располагались на главных праздничных площадках города - на Площади 1905 года, на площади Субботников и Первой пятилетки, а также на нескольких стадионах, в том числе Политехнического института и около клуба в Нижне-Исетске.

Елочными игрушками торговали на ярмарках Фото: Госархив Свердловской области

Елочными игрушками торговали на ярмарках Фото: Госархив Свердловской области

Как рассказывают в Музее истории Екатеринбурга, благодаря программной речи за 1954 год «Больше хороших товаров народного потребления» Георгия Полукарова, зампредседателя исполкома Свердловского областного совета депутатов трудящихся, известно, что елочные игрушки в цехе начали делать вскоре после войны. До этого там производили электрические лампочки.

- Цех Сталинского промкомбината по культуре труда, по размаху и организации производства скорее можно назвать фабрикой. В главном цехе работают 22 мастерицы. Они превращают простые стеклянные трубки в замечательные елочные игрушки. Здесь делают блестящие шары, стеклянных дедов-морозов, попугаев, миниатюрные самовары, висячие лампы с абажуром, пионерские горны и другие игрушки. Многие мастера работают на комбинате по 20 и более лет, - сообщается в ней.

Комбинат, где производили елочные игрушки Фото: И.Пашкевич «Уральский рабочий» предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

Комбинат, где производили елочные игрушки Фото: И.Пашкевич «Уральский рабочий» предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

Елочные игрушки делали в промартелях которые находились в разных районах города. В них также изготавливали маски и кукол из клеевой массы (опил перемешенный с клеем). Затем, в 1956 году несколько артелей были объединены в промкомбинат «Игрушка».

КУКЛЫ, О КОТОРЫХ МЕЧТАЛИ ВСЕ ДЕВОЧКИ

В 1973 году в цехах фабрики произошел пожар. После этого производство переехало в новое здание на улице Мартовская, 6. Там выпускали тряпичных кукол с головой и ручками из опила и клея. Кроме этого шили мягкую игрушку. В 1973 году у фабрики появилось свое клеймо: лисичка. Тогда же стали создавать пластмассовых кукол, о которых мечтали все девочки Свердловска.

Куклы имели имена: Наташа, Вика, Юля, Лиза, Мила, Оля, Зина-поваренок, Дуняша, пупс-голыш. Волосы у них были приклеены. Их продавали до 1978 года.

Кукла Изабелла (посередине) Фото: Госархив Свердловской области

Кукла Изабелла (посередине) Фото: Госархив Свердловской области

А в 1978 году была закуплена новая итальянская машина, которая позволила прошивать волосы на голове у куклы. Тогда появилась кукла Изабелла. У нее закрывались глаза. Первую партию таких глаз привезли из Италии. Модельер разработал для этой куклы 6 комплектов костюмов. В том же 1978 году на фабрике появилась машина по производству пластизоля (резины). Были созданы куклы из жесткого полиэтилена (пластмассы) с закрывающимися глазами. У куклы Изабеллы были сделаны из пластизоля руки и голова.

-Когда-то давным-давно, когда деревья были большими, а сахар необычайно сладким, мне подарили одну из кукол Свердловской фабрики игрушек. Нет, у меня и раньше были любимые куклы производства нашей фабрики, но встречу с этой белокурой красоткой я запомнила на всю жизнь, - рассказывает жительница Екатеринбурга Любовь. - Она стояла в витрине и смотрела на мир огромными голубыми глазами. На ценнике большими буквами было написано «Кукла Изабелла». Получив ее в подарок я была на седьмом небе от счастья. С тех пор прошло много лет, но Изабелла до сих пор остается моим талисманом и глядит на мир своими огромными голубыми глазами, улыбаясь ему.

Делали на фабрике и мягкие игрушки Фото: Госархив Свердловской области

Делали на фабрике и мягкие игрушки Фото: Госархив Свердловской области

Других пластмассовых кукол с закрывающимися глазами и прошитыми на голове волосами звали: Оля, Юра, Ира, Люда, Первоклассница, Грелка (на базе куклы Оли) и Света. Ими тоже играли все девочки Свердловска и мечтали получить их в подарок. Тогда они казались настоящими красавицами.

МАСКИ И ВОРОНА КАПА

В 1975 году помимо игрушек на фабрике делали новогодние маски из папье-маше: лисы, зайца и мишки. Газетную бумагу смешивали с клейстером, формировали из полученной массы маску, снаружи раскрашивали, а с обратной стороны приклеивали белую оберточную бумагу. Изготавливали маски в течение всего года, а в декабре продавали весь годовой запас.

Фабрика проработала больше 50 лет Фото: Госархив Свердловской области

Фабрика проработала больше 50 лет Фото: Госархив Свердловской области

В 90-е годы на фабрике были большие трудности с выпуском товаров. Некоторые помещения сдавали в аренду или брали частные заказы. Так, например, в 1996 году фабрика получила заказ от телекомпании «4 канал» заказ на изготовление двух тысяч игрушек-варежек в виде вороны Капы.

В 2006 году фабрика отметила 50 лет со дня основания. В мае 2007 года она закрылась.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ