Прибыло 14 пожарных машин, раздаются взрывы: в Екатеринбурге загорелся цех с газовыми баллонами

Изнутри цеха раздаются хлопки, из-за чего пожарным для безопасности приходится гасить пламя на расстоянии. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На улице Фронтовых Бригад в 10.00 начался сильный пожар - на промышленной площадке загорелся колерный цех. Огонь распространился на 1000 квадратных метров.

- В тушении пожара задействованы 14 единиц техники, 45 единиц личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Принимаются меры по недопущению распространения огня. Из ангара огнеборцы эвакуировали 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, также эвакуируется находящийся внутри автотранспорт. Тушение пожара осложняется большой горючей загрузкой. Опасность для участников пожара создают раздающиеся внутри хлопки, пожарным приходится работать с безопасного расстояния.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Уже в 11.43 огнеборцы локализовали пожар. А спустя еще 40 минут открытое горение было ликвидировано, после чего пожарные начали проливку и разбор сгоревших конструкций.

- Пострадавших нет, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Причину произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области