Рассматриваем вместе советские снежные городки на площади 1905 года в Свердловске

Таким снежный городок был в Новый 1986 год. Фото: группа «Старый добрый Свердловск» в Facebook

Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге – обязательный атрибут Нового года в уральской столице. Каждый год для городка выбирают новую тему и оригинальную концепцию.

Первая городская елка открылась здесь в далеком 1937 году. Правда, тогда ее не украшали, да и ледовых скульптур и горок вокруг красавицы из леса не ставили. Рядом размещались ярмарочные палатки и большая вывеска с надписью: «Спасибо Сталину за наше счастливое детство!».

Новогоднее оформление с яркими огнями и гирляндами появились на главной площади Свердловска в начале 1940-х годов, но тогда из-за войны украшали площадь не каждый год.

Нынешнюю концепцию городок, который тогда называли снежным, а не ледовым из-за скульптур из снега, получил в 1947 году. Здесь появились горки, скульптуры, а новогодних украшений стало еще больше.

Снег для изготовления скульптур перестали использовать только в середине 90- годов. После этого городок на площади 1905 года в Екатеринбурге стали официально называть ледовым.

Темой Ледового городка, построенного к Новому году-2022, стало «Новогоднее царство, Тридевятое государство». На строительство объекта потратили 24 миллиона рублей. А ведь в советские года часто городок не имел названия. Здесь устанавливали скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также горки, но какой-то конкретной темы в оформлении не было. При этом, каждый раз городок был разным.

Вместе с «КП-Екатеринбург» и группой «Старый добрый Свердловск» в Facebook рассматриваем фотоснимки ледового городка на главной площади уральской столицы разных лет.

Снежный городок в 1946 году. Фото: Ю. Владимирского из группы «Старый добрый Свердловск» в Facebook

Снежный городок на площади 1905 года в первой половине 70-х годов. Фото: А.И. Шестакова из группы «Старый добрый Свердловск» в Facebook

В 1963 году, как и на протяжении многих лет, рядом с главной елкой ставили несколько небольших елей. Фото: группа «Старый добрый Свердловск» в Facebook

Вид на снежный городок со стороны улицы Володарского в 1983 году. Фото: группа «Старый добрый Свердловск» в Facebook

Городок в том же 1983 году с другого ракурса. Фото: Государственный архив Свердловской области

Так выглядел городок в 1965 году. Фото: группа «Старый добрый Свердловск» в Facebook

Снежный городок в конце 1950-х годов на снимке В.Л.Кукушкина. Фото: группа «Старый добрый Свердловск» в Facebook

Еще один снимок из 50-х. Фото: группа «Старый добрый Свердловск» в Facebook

Городок 1988 года на снимке известного фотографа Николая Землякова. Фото: группа «Старый добрый Свердловск» в Facebook

Еще один снимок фотографа Николая Землякова со снежным городком 1983 года. Фото: группа «Старый добрый Свердловск» в Facebook

Малышня в городке в 1943 году. Фото: группа «Старый добрый Свердловск» в Facebook