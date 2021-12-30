Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 10:36

«Я вам открою секрет…»: фуд-блогер из Екатеринбурга показала, как собрать новогодний стол на 1000 рублей

Вместе с «Комсомолкой» Юлия Серикова приготовила праздничный ужин на четыре персоны
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Юлия рассказывает своим подписчикам, как выгодно покупать продукты

Юлия рассказывает своим подписчикам, как выгодно покупать продукты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год вот-вот постучится в двери. И, наверняка, практически все уже поставили елочку, украсили дом и позаботились о подарках. А вот за продуктами как правило, многие поедут в самый последний момент. Но ни для кого уже не секрет, что цены в магазинах взлетают с каждым днем все выше, и кажется, для того, чтобы собрать праздничный стол, придется выложить кругленькую сумму…

Возможно, ли в таких условиях собрать новогодний стол всего на 1 000 рублей? Это и решила проверить «Комсомолка». А поможет ей в этом фуд-блогер из Екатеринбурга Юлия Серикова. Она уже два года рассказывает в своем Instagram, где у нее больше 25 тысяч подписчиков, как выгодно покупать продукты и делится полезными рецептами.

Напишите меню и список продуктов заранее , чтобы не покупать лишние продукты

Напишите меню и список продуктов заранее , чтобы не покупать лишние продукты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСЕГДА СРАВНИВАЙТЕ ЦЕНЫ»

Юлия заранее позаботилась о меню. Сегодня на ужин мы должны будем приготовить целых три блюда на четыре персоны.

- На горячее у нас будет «мясо по-капитански» (свинина с картофелем, запеченные в духовке, - прим. ред.), крабовый салат и закуска в виде мандаринок, - рассказывает Юлия.

Мы попробуем купить продукты для трех новогодних блюд на четыре персоны

Мы попробуем купить продукты для трех новогодних блюд на четыре персоны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы отправляемся в первый магазин. Для тех, кто будет готовить стол к Новому году, Юлия дает простой, но важный совет, который поможет вам прилично сэкономить деньги.

- Я вам открою один маленький секрет. Перед тем, как идти в магазин, всегда заранее напишите меню и список продуктов с примерными ценами и строго следуйте ему, тогда вы точно не купите ничего лишнего. Потому что, как правило, многие заходят в гипермаркеты и сразу теряются от разнообразия продуктов, и когда подходят к кассе, обнаруживают у себя в корзине полмагазина, - смеется блогер. - Также не советую вам закупаться в больших магазинах по типу «Ашана». Там перед новым годом цены даже дороже, чем в том же «Магните», «Перекрестке» или любых других магазинах «у дома».

обращайте внимание на дату изготовления продуктов. Иногда за акциями прячутся испорченные продукты

обращайте внимание на дату изготовления продуктов. Иногда за акциями прячутся испорченные продукты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы не купить ничего лишнего, мы тоже заранее подготовили список. По нему и будем следовать.

Заходим в «Монетку», чтобы быстренько просмотреть цены.

- Пока ничего здесь брать не будем, если что вернемся на обратном пути, - объясняет Юлия.

За основными покупками направляемся в «Перекресток». Здесь берем свежую свинину, мраморный сыр, яйца, сметану 20%, томаты, морковь, чеснок, картофель и укроп для украшения закуски.

Итоговый чек за два магазина: 946 рублей

Итоговый чек за два магазина: 946 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще нам понадобится красный перец. В «Перекрестке» он оказался не очень свежий, плавленый сыр и натуральный йогурт, он в «Монетке» продается по акции. Возвращаемся за этими продуктами и отправляемся в гости к Юлие, чтобы все это приготовить.- Крабовые палочки здесь намного дороже, - комментирует Юлия. - Здесь они стоят 208 рублей, а в предыдущем магазине 79 рублей!

В самом конце просматриваю чек, оказывается, все продукты обошлись нам в 946 рублей.

У нас даже осталась сдача - 54 рубля. Фото: Ксения Кривощекова

У нас даже осталась сдача - 54 рубля. Фото: Ксения Кривощекова

- Ничего себе! А ведь до последнего не верилось, что мы уложимся в отведенную сумму, - говорю я.

- Да, но вы не забывайте, что мы не включаем в стоимость специи, масло и майонез, которые итак, я думаю, есть в доме у каждого.

Также нам не хватило денег на напитки. Но здесь уже каждый должен определиться со стоимостью алкогольных или безалкогольных напитков самостоятельно.

Пока мы готовим, Юлия делится секретами поварского мастерства

Пока мы готовим, Юлия делится секретами поварского мастерства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСЕ ВКУСНОЕ ПРОСТО»

Мало закупить продуктов на 1000 рублей. Нужно ведь еще все это вкусно приготовить. Поэтому мы, наконец, приступаем к приготовлению блюд. Первое наше блюдо – свинина «по-капитански».

Ингредиенты для горячего блюда. Фото: Ксения Кривощекова

Ингредиенты для горячего блюда. Фото: Ксения Кривощекова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для горячего блюда нам понадобится форма для запекания. Ее мы сразу смазываем маслом. А дальше нарезаем лук полукольцами, делаем из свинины отбивные, нарезаем картофель тонкими полосками и натираем сыр. Параллельно Юлия объясняет, как лучше запекать мясо в духовке и вспоминает новогодние истории, которые с ней когда-то происходили.

- Каждый Новый год был особенным. Всегда с семьей стараемся отмечать по-разному…, - рассказывает блогер.

А тем временем мы выкладываем лук, свинину, картофель и половинку сыра в форму для запекания. А затем делаем заправку: смешиваем сметану, майонез и второю половинку сыра.

Юлия уже два года ведет свой аккаунт в instagram

Юлия уже два года ведет свой аккаунт в instagram

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если выложить весь сыр сверху, он может подгореть, и мясо не пропитается соусом, - объясняет Юлия.

Смазываем получившейся массой наше блюдо и отправляем запекаться на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. А затем, когда блюдо покроется золотистой корочкой, накрываем его фольгой, чтобы верх не подгорел, и оставляем в духовке еще на 30-40 мин.

А пока мясо запекается, приступаем к салату и закускам.

Здесь мы просто оставим рецепты этих предельно простых, но очень нежных и вкусных блюд.

Ингредиенты для крабового салата. Фото: Ксения Кривощекова

Ингредиенты для крабового салата. Фото: Ксения Кривощекова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарезаем все ингредиенты, кроме яиц, мелкими кубиками. У яиц желток отделяем от белка. Белки также нарезаем и добавляем в салат. Желток нам понадобится для соуса. В него также добавляем йогурт и протертый чеснок. Заправляем получившейся массой салат. Формируем четыре порции и украшаем веточкой съедобных цветов или зеленью.

Ингредиенты для закуски «мандаринки». Фото: Ксения Кривощекова

Ингредиенты для закуски «мандаринки». Фото: Ксения Кривощекова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для приготовления этого блюда заранее необходимо отварить яйца и морковь. Морковь и чеснок натираем на терке. А яйца пропускаем через блендер. В полученную массу добавляем плавленый сыр, формируем несколько приплюснутых шариков и кладем их в морозилку на 15 минут для застывания. Затем обваливаем в морковке, украшаем горошенкой черного перца и веточкой укропа. И, вуаля, яркая закуска готова!

Мы отлично потрудились. И теперь, наконец-то, настал момент попробовать блюда.

- Очень вкусно! - восклицаю я, попробовав горячее. - Я обычно не люблю свинину, но здесь мясо получилось таким нежным, а само блюдо насыщенным по вкусу, потому что пропитано соусом.

В итоге у нас получилось приготовить три вкусных блюда. А потратили мы на это даже меньше 1 000 рублей

В итоге у нас получилось приготовить три вкусных блюда. А потратили мы на это даже меньше 1 000 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приятно удивила и необычная закуска в виде мандаринок. По консистенции они получилась как мусс, а на вкус очень нежные.

Честно говоря, мы даже не ожидали, что всего на 1 000 рублей в современном мире действительно можно приготовить новогодний стол на целых четыре человека, да еще и так, чтобы все блюда были красивыми вкусными и сытными.

А вы обычно сколько тратите денег, чтобы накрыть стол к Новому году?

Общество: ИСПЫТАНО НА СЕБЕ