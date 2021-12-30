Юлия рассказывает своим подписчикам, как выгодно покупать продукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый год вот-вот постучится в двери. И, наверняка, практически все уже поставили елочку, украсили дом и позаботились о подарках. А вот за продуктами как правило, многие поедут в самый последний момент. Но ни для кого уже не секрет, что цены в магазинах взлетают с каждым днем все выше, и кажется, для того, чтобы собрать праздничный стол, придется выложить кругленькую сумму…

Возможно, ли в таких условиях собрать новогодний стол всего на 1 000 рублей? Это и решила проверить «Комсомолка». А поможет ей в этом фуд-блогер из Екатеринбурга Юлия Серикова. Она уже два года рассказывает в своем Instagram, где у нее больше 25 тысяч подписчиков, как выгодно покупать продукты и делится полезными рецептами.

Напишите меню и список продуктов заранее , чтобы не покупать лишние продукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСЕГДА СРАВНИВАЙТЕ ЦЕНЫ»

Юлия заранее позаботилась о меню. Сегодня на ужин мы должны будем приготовить целых три блюда на четыре персоны.

- На горячее у нас будет «мясо по-капитански» (свинина с картофелем, запеченные в духовке, - прим. ред.), крабовый салат и закуска в виде мандаринок, - рассказывает Юлия.

Мы попробуем купить продукты для трех новогодних блюд на четыре персоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы отправляемся в первый магазин. Для тех, кто будет готовить стол к Новому году, Юлия дает простой, но важный совет, который поможет вам прилично сэкономить деньги.

- Я вам открою один маленький секрет. Перед тем, как идти в магазин, всегда заранее напишите меню и список продуктов с примерными ценами и строго следуйте ему, тогда вы точно не купите ничего лишнего. Потому что, как правило, многие заходят в гипермаркеты и сразу теряются от разнообразия продуктов, и когда подходят к кассе, обнаруживают у себя в корзине полмагазина, - смеется блогер. - Также не советую вам закупаться в больших магазинах по типу «Ашана». Там перед новым годом цены даже дороже, чем в том же «Магните», «Перекрестке» или любых других магазинах «у дома».

обращайте внимание на дату изготовления продуктов. Иногда за акциями прячутся испорченные продукты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы не купить ничего лишнего, мы тоже заранее подготовили список. По нему и будем следовать.

Заходим в «Монетку», чтобы быстренько просмотреть цены.

- Пока ничего здесь брать не будем, если что вернемся на обратном пути, - объясняет Юлия.

За основными покупками направляемся в «Перекресток». Здесь берем свежую свинину, мраморный сыр, яйца, сметану 20%, томаты, морковь, чеснок, картофель и укроп для украшения закуски.

Итоговый чек за два магазина: 946 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще нам понадобится красный перец. В «Перекрестке» он оказался не очень свежий, плавленый сыр и натуральный йогурт, он в «Монетке» продается по акции. Возвращаемся за этими продуктами и отправляемся в гости к Юлие, чтобы все это приготовить.- Крабовые палочки здесь намного дороже, - комментирует Юлия. - Здесь они стоят 208 рублей, а в предыдущем магазине 79 рублей!

В самом конце просматриваю чек, оказывается, все продукты обошлись нам в 946 рублей.

У нас даже осталась сдача - 54 рубля. Фото: Ксения Кривощекова

- Ничего себе! А ведь до последнего не верилось, что мы уложимся в отведенную сумму, - говорю я.

- Да, но вы не забывайте, что мы не включаем в стоимость специи, масло и майонез, которые итак, я думаю, есть в доме у каждого.

Также нам не хватило денег на напитки. Но здесь уже каждый должен определиться со стоимостью алкогольных или безалкогольных напитков самостоятельно.

Пока мы готовим, Юлия делится секретами поварского мастерства Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСЕ ВКУСНОЕ ПРОСТО»

Мало закупить продуктов на 1000 рублей. Нужно ведь еще все это вкусно приготовить. Поэтому мы, наконец, приступаем к приготовлению блюд. Первое наше блюдо – свинина «по-капитански».

Ингредиенты для горячего блюда. Фото: Ксения Кривощекова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для горячего блюда нам понадобится форма для запекания. Ее мы сразу смазываем маслом. А дальше нарезаем лук полукольцами, делаем из свинины отбивные, нарезаем картофель тонкими полосками и натираем сыр. Параллельно Юлия объясняет, как лучше запекать мясо в духовке и вспоминает новогодние истории, которые с ней когда-то происходили.

- Каждый Новый год был особенным. Всегда с семьей стараемся отмечать по-разному…, - рассказывает блогер.

А тем временем мы выкладываем лук, свинину, картофель и половинку сыра в форму для запекания. А затем делаем заправку: смешиваем сметану, майонез и второю половинку сыра.

Юлия уже два года ведет свой аккаунт в instagram Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если выложить весь сыр сверху, он может подгореть, и мясо не пропитается соусом, - объясняет Юлия.

Смазываем получившейся массой наше блюдо и отправляем запекаться на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. А затем, когда блюдо покроется золотистой корочкой, накрываем его фольгой, чтобы верх не подгорел, и оставляем в духовке еще на 30-40 мин.

А пока мясо запекается, приступаем к салату и закускам.

Здесь мы просто оставим рецепты этих предельно простых, но очень нежных и вкусных блюд.

Ингредиенты для крабового салата. Фото: Ксения Кривощекова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нарезаем все ингредиенты, кроме яиц, мелкими кубиками. У яиц желток отделяем от белка. Белки также нарезаем и добавляем в салат. Желток нам понадобится для соуса. В него также добавляем йогурт и протертый чеснок. Заправляем получившейся массой салат. Формируем четыре порции и украшаем веточкой съедобных цветов или зеленью.

Ингредиенты для закуски «мандаринки». Фото: Ксения Кривощекова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для приготовления этого блюда заранее необходимо отварить яйца и морковь. Морковь и чеснок натираем на терке. А яйца пропускаем через блендер. В полученную массу добавляем плавленый сыр, формируем несколько приплюснутых шариков и кладем их в морозилку на 15 минут для застывания. Затем обваливаем в морковке, украшаем горошенкой черного перца и веточкой укропа. И, вуаля, яркая закуска готова!

Мы отлично потрудились. И теперь, наконец-то, настал момент попробовать блюда.

- Очень вкусно! - восклицаю я, попробовав горячее. - Я обычно не люблю свинину, но здесь мясо получилось таким нежным, а само блюдо насыщенным по вкусу, потому что пропитано соусом.

В итоге у нас получилось приготовить три вкусных блюда. А потратили мы на это даже меньше 1 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приятно удивила и необычная закуска в виде мандаринок. По консистенции они получилась как мусс, а на вкус очень нежные.

Честно говоря, мы даже не ожидали, что всего на 1 000 рублей в современном мире действительно можно приготовить новогодний стол на целых четыре человека, да еще и так, чтобы все блюда были красивыми вкусными и сытными.

А вы обычно сколько тратите денег, чтобы накрыть стол к Новому году?