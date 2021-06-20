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Общество20 июня 2021 1:00

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 июня 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Выписано из больниц 143 человека.

Выписано из больниц 143 человека.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области уже неделю медики фиксируют ежедневный рост числа заболевших коронавирусом. В воскресенье, 20 июня, было зарегистрировано 165 новых случаев. Для сравнения, в четверг было зарегистрировано 149 случаев, а в прошлый понедельник 138.

В Екатеринбурге за сутки было зафиксировано 34 новых заболевших.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 91 759, - отмечают в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Состояние 337 госпитализированных оценивается как тяжелое, 177 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 138 – на аппаратах ИВЛ.

Еще 1 675 пациентов находятся в больницах в состоянии средней тяжести. У остальных состояние удовлетворительное.

- Выписано 143 человека. Общее число выписанных достигло 85 558.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ