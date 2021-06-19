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Авто19 июня 2021 20:58

На Урале провели ретро-ралли с раритетными авто

В заезде приняли участие больше полусотни экипажей
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Участники стартовали в полдень

Участники стартовали в полдень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 19 июня, в Верхней Пышме и Екатеринбурге провели уникальное ретро-ралли «Кубок Урала». В спортивных состязаниях приняли участие 55 экипажей на винтажных автомобилях, возраст которых превышает 30лет из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов Большого Урала.

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старт состоялся в полдень у Музея автомобильной техники, после чего экипажи отправились по маршруту в 80 километров.

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый экипаж должен был проехать через чек-поинты, на которых участники делали остановки, чтобы выполнить запланированные задания (например, слалом или спринт).

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый экипаж перед выходом на старт получил Дорожную книгу с заданиями. После прохождения маршрута участники должны были вернуться к Музею автомобильной техники, где распложена финишная черта. Добрались до финиша не все.

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ретро ралли на Урале 19 июня

Ретро ралли на Урале 19 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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