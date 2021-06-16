На трассе Екатеринбург – Тюмень в массовом ДТП погиб мужчина

На трассе Екатеринбург - Тюмень столкнулись три автомобиля Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 3 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» (обход Белоярского) накануне ночью, 15 июня, произошло жуткое массовое ДТП. Водитель «Хендай» выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда медиков.

- 62- летний водитель, управляя автомашиной «Хендай» при движении со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движение, где произошло столкновение со встречными автомобилями «Ниссан» под управлением мужчины 1988 г.р. и «Фольцваген» под управлением мужчины 1971 г.р, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ДТП пострадали три человека из автомобиля, в который влетел водитель «Хендай». Мужчину, который был за рулем «Ниссан», с переломом ноги доставили в ГБ № 36 Екатеринбурга, его супругу с ушибами брюшной стенки и грудной стенки в МСЧ-32 Заречного. Их восьмилетний сын во время аварии находился в детском кресле, поэтому сильных травм не получил – врачи диагностировали у него ушиб скуловой области и ушиб плеча.

- Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что именно выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, необдуманные и опасные маневры становятся причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, - отметили в ГИБДД.

Известно, что погибший водитель «Хендай» имел стаж вождения 27 лет. Сейчас сотрудники МВД выясняют обстоятельства и причины аварии.

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