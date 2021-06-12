Готовы стоять на жаре по три часа: в Екатеринбурге люди выстроились в очередь ради автографа Карины Кросс

Спасают фанатов и гостей парка от солнца только бесплатные кепки и вода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под хэштегом «Блогеры России» в Екатеринбург приехали Женя Ершов и Карина Кросс. В честь дня России инфлюенсеры устраивают автограф-сессию и раздачу призов. Большинство молодежи следят за работами ребят и ведут собственные ТикТок-аккаунты. Среди фанатов встречаются и взрослые люди. Вот стоит семья с маленькой девочкой, лет 10. На вопрос следите ли вы за Кариной или Женей, мама отвечает:

- У меня смотрит дочка и я сама интересуюсь.

Толпы людей готовы 3-4 часа стоять на жаре в нескончаемой очереди, чтобы сфотографироваться с тиктокерами. Спасают фанатов и гостей парка от солнца только бесплатные кепки и вода.

Одной из забав была пресс-конференция, где подростки из толпы спрашивали блогеров о их личной жизни, хотят ли они замуж и завести детей.

Под хэштегом «Блогеры России» в Екатеринбург приехали Женя Ершов и Карина Кросс Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого Карина провела небольшой опрос, за который также сулил приз. Два простых вопроса: какой у меня рост? Какой у меня вес? Также блогер анонсировала новый проект в своей музыкальной карьере:

- Я планирую музыку к новому альбому, эта музыка будет не похожа ни на что, некий спектакль, так что ждите! - рассказывает Карина.

Площадка «Блогеры России» не оборудована зонами отдыха, скамейками и искусственной тенью, поэтому некоторые уходят с локации в парковую зону.

Самые стойкие зрители остаются на автограф сессию, очередь к блогерам обвивает всю площадку, тянется примерно на 300-350 метров. Под песню Милохина и Баскова вереницы фанатов стоят в очереди с 12 часов.

Кроме звездного состава феста организаторы предлагают сделать фото на фоне триколора и получить призы. Завершением мероприятия станет выступление кавер-группы.