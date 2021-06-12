День России-2021 в Екатеринбурге: празднование открыл хор, исполнивший день России

Жители уральской столицы собрались на плотинке Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 июня утром жители Екатеринбурга собрались на плотинке, чтобы отпраздновать День России. Собираться на мероприятие народ стал заранее, уже за полчаса до начала найти свободное место около сцены или моста было проблематично.

Открывал праздничную программу екатеринбургский хор, который спел гимн нашей страны. На одной площадке собрались около 500 исполнителей, казалось бы, музыканты вновь готовятся попасть в книгу рекордов России, однако в мэрии опровергли этот факт.

- В этом году у нас нет целей попасть в книгу рекордов. Открывать День России массовым пением гимна - это обычное дело, - заверили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Каждый желающий мог присоединиться к исполнению знакомых песен Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мероприятии ведущие вспомнили о становлении нашей страны, хор в это время исполнял песни о Великой Отечественной войне. «Священную войну» подхватили и зрители, особенно старались представители старшего поколения. Также не оставили без внимания и покорение космоса во времена СССР и в период существования современной России.

- Россия - это мы! Голос нашего хора, что представляет Свердловскую область, обязательно услышит вся страна, - коротко резюмировал со сцены губернатор Евгений Куйвашев.

В это время волонтеры раздавали всем желающим программки, в которых также были прописаны слова песен, чтобы каждый мог подключиться к хору.